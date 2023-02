Το ΚΚΕ ανακοίνωσε τους υποψήφιους βουλευτές από τον χώρο των ΑΕΙ και της έρευνας Ο Περισσός ανακοίνωσε επιπλέον 15 ονόματα υποψηφίων Στην ανακοίνωση 15 ονομάτων, που θα είναι υποψήφιοι με τα ψηφοδέλτια του κόμματος ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Οι υποψήφιοι προέρχονται από τον χώρο των ΑΕΙ και της Έρευνας και είναι οι: Γουλιάμος Κώστας, καθηγητής, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών & Τεχνών και τ. Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Δευτεραίος Σάββας, ιατρός ακτινολόγος, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ, δημοτικός σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, στον Έβρο. Κονδύλης Ηλίας, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ, μέλος ΔΣ ΕΣΔΕΠ, στην Α’ Θεσσαλονίκης. Κτενά Αφροδίτη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, μέλος του Τμήματος Παιδείας της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Βόρειο Τομέα. Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας, διδάκτωρ Φυσικής, διδάσκων στο ΔΙΠΑΕ, στην Β’ Θεσσαλονίκης. Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πλα – Καρύδη Δανάη, διδάκτωρ ΕΜΠ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό κέντρο “Αθηνά”, στον Νότιο Τομέα. Ρεντζελάς Παναγιώτης, επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο University College London, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας (ως υποψήφιος των Ελλήνων του εξωτερικού). Ρούσσης Γιώργος, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σαριδάκης Εμμανουήλ, Ερευνητής Α στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέλος ΓΣ της ΕΕΔΥΕ, στον Νότιο Τομέα. Σιέττος Κώστας, καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, στην Αιτωλοακαρνανία. Τζόκας Σπυρίδων, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην αντιπεριφερειάρχης και πρώην δήμαρχος Καισαριανής, στον Νότιο Τομέα. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Φώσκολος Ανδρέας, επίκουρος καθηγητής ΠΑΘΕ, στην Λάρισα. Χριστοφόρου Ευάγγελος, καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων του ΕΜΠ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, στην Ανατολική Αττική. Ειδήσεις σήμερα: Τρανς άνδρας καταγγέλλει μπαρμπέρη στην Άρτα που αρνήθηκε να τον κουρέψει Εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις: «Αποζημίωση» 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης – Έρχεται η τροπολογία Σκύλος κατασπάραξε 4χρονο κοριτσάκι στον κήπο του σπιτιού του στη Μεγάλη Βρετανία BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 12:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 12:00

