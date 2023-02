Τσίπρας από το Περιστέρι: Στο δίλημμα «με τη Δημοκρατία ή την εκτροπή» θα απαντήσει ο ίδιος ο λαός

Από τα δυτικά, μια περιφέρεια στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει ιδιαιτέρως, ξεκίνησε ο προεκλογικός «ανένδοτος» αγώνας του Αλέξη Τσίπρα. Η επιλογή της περιοχής θεωρείται συμβολική για την Κουμουνδούρου καθώς από το γήπεδο «Ανδρέα Παπανδρέου» στο Περιστέρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιγράφει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Η εκδήλωση, ξεκίνησε με ολιγόλεπτη ομιλία της εκπροσώπου Tύπου, Πόπης Τσαπανίδου, η οποία έδωσε τον παλμό. «Είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε, μεταξύ άλλων. Αναφερόμενη στον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, η κυρία Τσαπανίδου δήλωσε ότι είναι μια ημέρα θλίψης και η χώρα θρηνεί. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Από τον λόγο του Αλέξη Τσίπρα, δεν έλειπαν οι επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Με το δίλημμα «με τη δημοκρατία ή την εκτροπή» στο οποίο καλείται να απαντήσει «ο ίδιος λαός» ξεκίνησε την ομιλία του στο κλειστό στάδιο “Ανδρέας Παπανδρέου” στο Περιστέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «μήνυμα νίκης και αλλαγής» και για «αντεπίθεση της Δημοκρατίας». «Δεν θα απαντήσουν σε αυτό το υπαρξιακό για τη χώρα ερώτημα, οι 156 βουλευτές της ΝΔ. Θα απαντήσουν τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Θα απαντήσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη, έτσι όπως το Σύνταγμά μας ορίζει. Από σήμερα λοιπόν, μεταφέρουμε την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στη χειρότερη, στην πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, από τη Βουλή στον ίδιο τον ελληνικό λαό», είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα επανάλαβε το αίτημα του για άμεση διάλυση της Βουλής και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές εντός τριών εβδομάδων. Απηύθυνε κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις για άλλη μια φορά, ωστόσο τώρα δεν έλειπαν και οι αιχμές. Λίγα 24ώρα μετά την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «ακριβώς σε στιγμές, που πρωταρχικό καθήκον όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δε μπορεί να είναι άλλο από την υπεράσπισή της ίδιας της δημοκρατίας. Είναι κρίμα να επιλέγουν ένα ανιστόρητο διμέτωπο που διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη και αξιοποιείται από αυτό». «Είναι κρίμα να μη θέλουν να καταλάβουν ότι οι όποιες διαφορές των προοδευτικών δυνάμεων, σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές, λύνονται στο πεδίο της δημοκρατίας και μόνο εκεί. Κι αυτό το πεδίο οφείλουμε όλοι μαζί, πρωτίστως να το καθαρίσουμε από τη λάσπη του κυρίου Μητσοτάκη», επεσήμανε ακόμη. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom: Θρήνος για τους δύο πιλότους – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας Ουγγαρία: Ο Όρμπαν θέλει τον Ερντογάν υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης Βρετανία: Υπουργός ζητά από τους απεργούς να είναι ρεαλιστές φορώντας Rolex €11.000

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )