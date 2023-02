Τσαπανίδου για Μητσοτάκη: Αν θέλει συγκρίσεις και διάλογο ας έρθει αύριο κιόλας σε μια τηλεμαχία Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως ο πρωθυπουργός εδώ και επτά χρόνια αποφεύγει την τηλεμαχία «Ο κ. Μητσοτάκης που περιφρονεί τη Δημοκρατία, που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα και τους αρχηγούς της Άμυνας χωρίς να εξηγήσει το γιατί, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για περιφρόνηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», τόνισε σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου. «Αν θέλει συγκρίσεις και διάλογο μπορεί να τον έχει. Αύριο κιόλας! Ας έρθει σε μια τηλεμαχία. Επτά χρόνια τώρα το αποφεύγει. Νομιμοποίηση της εκτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όμως, δεν θα έχει», σημείωσε. «Όσο για τα προβλήματα των πολιτών, το θυμήθηκε πολύ αργά. Ενάμιση χρόνο τώρα κάνει πλάτες στα καρτέλ, πριμοδοτεί την αισχροκέρδεια. Πολύ σύντομα οι πολίτες θα του δώσουν την απάντησή τους», κατέληξε η κυρία Τσαπανίδου. BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 16:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 10:49

