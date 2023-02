Φον ντερ Λάιεν: Η ευρωπαϊκή επενδυτική απάντηση στις ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε σήμερα την ευρωπαϊκή πρόταση για την ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων, που προβλέπει βραχυπρόθεσμη κρατική βοήθεια στις βιομηχανίες και την δημιουργία ενός κοινού επενδυτικού ταμείου μέχρι το καλοκαίρι.

Το σημείο εκκίνησης του σχεδίου είναι η ανάγκη μαζικής αύξησης της τεχνολογικής ανάπτυξης, της παραγωγής και εγκατάστασης προϊόντων μηδενικών εκπομπών και του ενεργειακού εφοδιασμού κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς και η κοινή προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

In the next few years the economic shape of the net-zero age will be firmly set.

We have a strong starting point with the #EUGreenDeal

Now let’s be fast and united, to secure our place in this new economy.

This will be my message to leaders at #EUCO ↓ https://t.co/PLh2y6DMHQ

