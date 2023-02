Χρονιά ρεκόρ για την ExxonMobil με κέρδη που «ζαλίζουν» – Έντονη κριτική από τον Λευκό Οίκο (tweet)

Η ExxonMobil κατέγραψε κέρδη ρεκόρ 55,7 δισ. δολαρίων το 2022 χάρη στο άλμα των τιμών των υδρογονανθράκων, που συνδέεται με την ανάκαμψη της ζήτησης και την εξάντληση της ρωσικής προσφοράς, προκαλώντας τις έντονες επικρίσεις του Λευκού Οίκου εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι υψηλότερο κατά σχεδόν 33 δισ. δολάρια από εκείνο του 2021 και κατά 10 δισ. δολάρια από το προηγούμενο ρεκόρ που ανάγονταν στο 2008.

«Τα αποτελέσματά μας ωφελήθηκαν σαφώς από μια ευνοϊκή αγορά, όμως οι αντικυκλικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την πανδημία και στη διάρκειά της προσέφεραν την ενέργεια και τα προϊόντα που είχαν ανάγκη οι άνθρωποι όταν η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει και οι προμήθειες μειώθηκαν», δήλωσε ο Ντάρεν Γουντς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Exxon, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις από το Λευκό Οίκο. Χθες, Τρίτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν έγραψε στο Twitter πως το μοναδικό πράγμα «που εμποδίζει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους είναι η απόφασή τους να καταβάλουν δισεκατομμύρια στους μετόχους αντί να επανεπενδύσουν τα κέρδη».

The only thing stopping Big Oil from increasing production is their decision to pay shareholders billions instead of reinvesting profits.

Instead of demanding accountability, Republican officials are blaming us.

I’m doing my part to lower prices, it’s time Big Oil did theirs. https://t.co/FNjn3svgSU

— President Biden (@POTUS) February 1, 2023