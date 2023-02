Accenture: Οι ανησυχίες των CEOs – Αγκαλιάζουν τη βιωσιμότητα για να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα (πίνακες)

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αντιμετωπίζουν παγκοσμίως ένα τεράστιο αριθμό προκλήσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών (93%) να αντιμετωπίζουν 10 ή και περισσότερες προκλήσεις ταυτόχρονα για τις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, 87% αυτών προειδοποιεί ότι οι διαρκείς αναταραχές υποσκάπτουν την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη για τη βιωσιμότητα σε επίπεδο CEOs που έχει πραγματοποιηθεί διαχρονικά από το UN Global Compact και την Accenture. Συγκεκριμένα, ενώ οι CEOs προβληματίζονται ολοένα και περισσότερο για τις διαρκείς αναταραχές, σχεδόν όλοι (98%) συμφωνούν ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα του ρόλου τους, μια διαπίστωση που έχει σημειώσει αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία 10 χρόνια της μελέτης.

Η 12η έκδοση της United Nations Global Compact-Accenture CEO Study -βασιζόμενη σε ευρήματα και απόψεις 2.600+ CEOs από 128 χώρες που δραστηριοποιούνται σε 18 κλάδους και 130+ εις βάθος συνεντεύξεις- αποτελεί την εκτενέστερη μελέτη σε επίπεδο δείγματος από την έναρξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας το 2007, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εκπροσώπησης CEOs από τον Παγκόσμιο Νότο. Στη μελέτη, οι CEOs προειδοποιούν για τον αρνητικό αντίκτυπο των προκλήσεων όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, από την κοινωνικοοικονομική αστάθεια έως τις αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις άμεσες κλιματικές επιπτώσεις.

«Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, ενεργειακές ελλείψεις, αυξανόμενο πληθωρισμό και μια γενικευμένη απειλή ύφεσης, η φετινή μελέτη διαπιστώνει ότι οι CEOs δεν θεωρούν ότι ο κόσμος είναι τόσο ανθεκτικός στις κρίσεις όσο ελπίζαμε. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πλήττονται από πολλαπλούς κλυδωνισμούς. Ως αποτέλεσμα, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη δραματική κλιματική αλλαγή έως τις διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, η επιχειρηματική δράση δεν συμβαδίζει αυτή τη στιγμή με τη φιλοδοξία και το ρυθμό που απαιτείται για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030», δήλωσε η Sanda Ojiambo, Assistant Secretary General, CEO και Executive Director του UN Global Compact.

Καθώς αυτές οι προκλήσεις συσσωρεύονται, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι επισημαίνουν παγκόσμια ζητήματα που παραδοσιακά βρίσκονταν εκτός της εταιρικής σφαίρας -όπως η κλιματική αλλαγή ή οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις– ως λόγους ανησυχίας για την ικανότητα παραγωγή αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με μόλις οκτώ χρόνια να απομένουν για την εκπλήρωση των SDGs, 43% των CEOs παγκοσμίως δηλώνει ότι οι πρωτοβουλίες τους για βιωσιμότητα έχουν παρεμποδιστεί λόγω του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με το ποσοστό αυτό να είναι ακόμη υψηλότερο στους CEOs των αναπτυσσόμενων χωρών (51%). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τους καθαρούς μηδενικούς στόχους (net zero targets) που έθεσαν οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, η Accenture διαπίστωσε ότι σχεδόν όλες δε θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους παρά μόνο εάν διπλασιάσουν το ρυθμό μείωσης των εκπομπών άνθρακα έως το 2030.

Ωστόσο, ορισμένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι συνεχίζουν με επιτυχία τις προσπάθειές τους, αναπτύσσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κλάδους δραστηριοποίησής τους και αναδιαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας. Τα δύο τρίτα των CEO (66%) δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους συμμετέχουν σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Αυτοί οι ηγέτες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αναδιαρθρώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους και επαναξιολογούν τη χρήση φυσικών πόρων.

«Η μη εκπλήρωση της υπόσχεσης των SDGs δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τις εταιρείες που επανεφευρίσκονται και αξιοποιούν τη βιωσιμότητα ως μία από τις βασικές δυνάμεις αλλαγής για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Peter Lacy, Accenture’s Global Sustainability Services Lead και Chief Responsibility Officer. «Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ανησυχούν σαφώς για την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, νέα κύματα τεχνολογικών επενδύσεων και καινοτομίας μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των SDGs – με μοναδική προϋπόθεση οι ηγέτες να στραφούν στη βιωσιμότητα για ανθεκτικότητα και με στόχο να βοηθήσουν τη δημιουργία νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να διορθώσουν την τρέχουσα προοπτική και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη σε μια περίοδο διαρκών αναταραχών».

Οι CEOs εντοπίζουν επίσης μια σαφή ανάγκη εστίασης στην τεχνολογία με στόχο την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την επίτευξη ανάπτυξης. Οι κορυφαίοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενσωματώνουν ήδη τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις τους λανσάροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα (63%), ενισχύοντας τη συλλογή δεδομένων βιωσιμότητας στις αλυσίδες αξίας τους (55%) και επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (49%). Επιπρόσθετα, σχεδόν οι μισοί (49%) μεταβαίνουν σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ το 40% αυξάνει τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για βιώσιμη καινοτομία.

Στις συνεντεύξεις τους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι χαρτογραφούν επίσης ορισμένες κεντρικές πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας για τις εταιρείες τους, από την επένδυση στην διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού τους έως τη συμμετοχή σε διακλαδικές συνεργασίες για πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις. Επιπλέον, οι διευθύνοντες σύμβουλοι συνεχίζουν να ζητούν τη δέσμευση των κυβερνήσεων σε αλλαγές πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμους μετρήσιμους στόχους ως τυποποιημένα πλαίσια αναφοράς ESG, μια παγκόσμια αγορά άνθρακα και κίνητρα για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

«Παρά τις δυσκολίες, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Οι CEOs που ερωτηθήκαν αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι μπορούν να οικοδομήσουν αξιοπιστία και να ενισχύσουν την αξία της επωνυμίας τους δεσμευόμενοι στις Δέκα Αρχές και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της δραστηριοποίησής τους, όχι μόνο επειδή είναι ηθικά σωστό, αλλά και επιχειρηματικά συμφέρον», πρόσθεσε η Ojiambo.

Η μελέτη Reimagining the Agenda: Unlocking the Global Pathways to Resilience, Growth and Sustainability είναι διαθέσιμη και στο Accenture Foresight, μια νέα εφαρμογή thought leadership.

