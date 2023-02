Πολύ νωρίς  για  παγκόσμια αισιοδοξία-KENNETH ROGOFF

Είναι δύσκολο να συμβιβαστεί η χαρούμενη διάθεση πολλών επιχειρηματιών με την αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ενώ υπάρχουν ορισμένα θετικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, μια ξαφνική κλιμάκωση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, να προκαλέσει κραχ στο χρηματιστήριο και να επιταχύνει την αποπαγκοσμιοποίηση.

ΛΟΝΔΙΝΟ – Πολλοί από αυτούς που παρακολούθησαν τη φετινή συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός εντυπωσιάστηκαν από την χαρούμενη διάθεση των παρευρισκομένων CEO. Ήταν δύσκολο να συμβιβαστεί η αισιοδοξία αυτών των επιχειρηματικών ηγετών με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σίγουρα, υπάρχουν λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως η στροφή 180 μοιρών της Κίνας στη δρακόντεια στρατηγική της για μηδενικό COVID-19. Σύντομα, η χώρα θα μπορούσε να δει ένα τεράστιο κύμα «δαπανών εκδίκησης», που οδηγείται από τη συσσωρευμένη ζήτηση από καταναλωτές που έχουν περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων τριών ετών σε lockdown και τώρα έχουν εξοικονομήσεις που ισοδυναμούν με τρισεκατομμύρια δολάρια για να ξοδέψουν. Πολλοί έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για μια παγκόσμια ανάκαμψη σε αυτό το σενάριο, ελπίζοντας ότι οι Κινέζοι αγοραστές μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη και να ωθήσουν τις τιμές του πετρελαίου πίσω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην Κίνα, η Ινδία συνεχίζει να απολαμβάνει ισχυρή ανάπτυξη, υποβοηθούμενη από τις αγορές ρωσικού πετρελαίου με έκπτωση.

Οι Ευρωπαίοι, από την πλευρά τους, φαίνονται ενθουσιασμένοι από τις υπερβολικά σίγουρες προβλέψεις ότι η οικονομία της ηπείρου δεν θα πέσει σε ύφεση το 2023 – ή τουλάχιστον όχι μεγάλη. Ακόμη και η Ιταλία έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη και αναμένεται τώρα να αναπτυχθεί κατά 0,6% φέτος. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ειρωνικό το γεγονός ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη φαίνεται να έσωσε την Ευρώπη από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και τις αυξήσεις των τιμών που είχαν προβλέψει πολλοί αναλυτές.

Πολλοί Ευρωπαίοι μπορεί επίσης να υποστηρίξουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σημαντικής ύφεσης, δεδομένου ότι η πλήρης επίδραση των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων της Federal Reserve δεν θα γίνει αισθητή παρά αργότερα αυτό το έτος. Θα είχαν κατά το ήμισυ δίκιο, καθώς οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν μια υγιή δόση τύχης για να μειώσουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% της Fed χωρίς σημαντική ύφεση. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται να φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις καθαρής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον Νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ θα αποβάλλουν τις τόσο απαραίτητες επενδύσεις από την ήπειρο.

Αλλά η όποια οικονομική ανάπτυξη και αν βιώσουν αυτές οι χώρες εξαρτάται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χωρίς να φαίνεται το τέλος του παιχνιδιού, ο πόλεμος θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες διαταραχές.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξαντλείται και είναι αρκετά απελπισμένος ώστε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα στοιχήματα είναι εκτός λειτουργίας και μια παγκόσμια χρηματιστηριακή κατάρρευση θα ήταν απολύτως βέβαια. Αλλά η πιθανή απάντηση της Κίνας παραμένει πολύ λιγότερο σαφής. Εάν ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατήγγειλε τον Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων, αλλά ταυτόχρονα συνέχιζε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και εμπορεύματα, η Δύση θα αναγκαζόταν να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις στις χώρες που επέτρεπαν τη ρωσική πολεμική μηχανή – δηλαδή την Ινδία και την Κίνα.

Ενώ είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ανάπτυξης των σημερινών αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η αποπαγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να συρρικνώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7%, ίσως ακόμη περισσότερο εάν συνδυαστεί με τεχνολογική αποσύνδεση. Η μετάβαση στο καθαρό μηδέν, που ήδη αποτελεί πρόκληση, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί σε μια κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία.

Εν τω μεταξύ, οι αμυντικές δαπάνες, τις οποίες πολλοί περίμεναν ήδη να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ τα επόμενα δέκα χρόνια, πιθανότατα θα αυξηθούν περαιτέρω. Ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει επανειλημμένα πει ότι δεν θα ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για την Ουκρανία, ένας δεύτερος Ψυχρός Πόλεμος, που φαίνεται πολύ πιο πιθανός, θα ήταν επίσης απαίσιος, ακόμα κι αν παραβλέψουμε τον αυξανόμενο κίνδυνο περιφερειακών πυρηνικών πολέμων και πυρηνικής τρομοκρατίας. Ό,τι κι αν σκεφτεί κανείς για τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, θα χάσει ένα από τα κύρια οφέλη της: τη διεθνή σταθερότητα.

Ο ουκρανικός λαός εύλογα θέλει να αποκαταστήσει τα σύνορά του πριν από την εισβολή και να λάβει εγγυήσεις του ΝΑΤΟ για μελλοντική ασφάλεια και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ανοικοδόμηση, καθώς και να ασκήσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Πούτιν και των συνεργατών του.

Προφανώς δεν πρόκειται να παρασυρθούν από τις πυρηνικές απειλές του Πούτιν. Αλλά η απροθυμία της Γερμανίας να παράσχει στην Ουκρανία σύγχρονα τανκς υποδηλώνει ότι οι δυτικοί ηγέτες, γενικά, αισθάνονται άβολα με την προοπτική του ΝΑΤΟ να εμπλακεί άμεσα σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Το σχέδιο της Δύσης, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται να είναι να προμηθεύσει την Ουκρανία με αρκετό εξοπλισμό για να τη βοηθήσει να ανακτήσει μέρος της επικράτειάς της (αλλά όχι τόσο ώστε ο Πούτιν να ξεσπάσει) ή τουλάχιστον να εξαναγκάσει σε αδιέξοδο. Ενώ οι οικονομικές κυρώσεις αποτελούν βασικό μέρος της δυτικής στρατηγικής, θα ήταν εντελώς αφελές να πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις από μόνες τους θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο. Το μόνο μέρος όπου οι κυρώσεις βοήθησαν στην αλλαγή καθεστώτος στη σύγχρονη εποχή είναι η Νότια Αφρική στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τότε, ο κόσμος ήταν σε μεγάλο βαθμό ενωμένος ενάντια στο νοτιοαφρικανικό απαρτχάιντ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εισβολή της Ρωσίας προκάλεσε μια πληθωριστική έξαρση που επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά σε αυτό το σημείο, μια κλιμάκωση πιθανότατα θα έχει αποπληθωριστικό αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμα, καθώς οι καταναλωτές και οι αγορές θα πανικοβληθούν. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης δεν φαίνονται επίσης ελπιδοφόρες, καθώς η βαλκανοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας πιθανότατα θα επιδεινώσει την αβεβαιότητα.

Είναι βεβαίως πιθανό (αν και απίθανο) το καθεστώς του Πούτιν να εκραγεί και όποιος τον διαδεχθεί να αναζητήσει ειρήνη. Είναι επίσης πιθανό η Ρωσία να επιμείνει στο σχέδιό της για επανεποικισμό της Ουκρανίας και να γίνει τελικά μια de facto κινεζική οικονομική αποικία. Υπάρχουν πολλά άλλα πιθανά αποτελέσματα, αλλά η πρόωρη επιστροφή στην ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι ακόμη ένα από αυτά. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων του κόσμου μπορεί να έχουν ξεχάσει την Ουκρανία, αλλά δεν θα μπορούν να την αγνοήσουν.

