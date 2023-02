Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Βαρεμένο και Άννα Καραμανλή: Της πήρε από τα χέρια χαρτί – Δείτε βίντεο «Γιώργο, δεν κάνουμε τέτοια σε μια γυναίκα», του είπε ο παρουσιαστής με τον Γιώργο Βαρεμένο να ανταπαντά «δεν μπορώ τις αθλιότητες» Τα «αίματα άναψαν» στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βαρεμένο και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Καραμανλή. Αφού είχαν μια έντονη συζήτηση, κάποια στιγμή η Άννα Καραμανλή έδειξε μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε τη Δευτέρα – και ενώ είχε γίνει γνωστή η πτώση του Phantom – σε θεατρική παράσταση, γεγονός που καυτηρίασε η «γαλάζια» βουλευτής. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7uhpq1zjgh) «Προχθές όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου παιδιού ο Τσίπρας χαμογελώντας με δύο κυρίες πήγε στο Θέατρο στο Παλλάς. Αυτή είναι η αθλιότητα του Τσίπρα. Δείτε τους χαμόγελο colgate», είπε η κυρία Καραμανλή, με τον κύριο Βαρεμένο να της απαντά «Μιλάει το χαμόγελο Μητσοτάκη» και της άρπαξε το χαρτί μέσα από τα χέρια. Η κίνηση αυτή προκάλεσε και την αντίδραση των παρουσιαστών. «Γιώργο, δεν κάνουμε τέτοια σε μια γυναίκα» του είπε ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Γιώργο Βαρεμένο να ανταπαντά «δεν μπορώ τις αθλιότητες». Αφού έπεσαν οι τόνοι, ο Γιώργος Βαρεμένος απολογήθηκε για την κίνησή του και η κυρία Καραμανλή αποδέχθηκε την «συγγνώμη» του. Ειδήσεις σήμερα: Αν δεν χιονίσει, θα… βρέξει – H «μάχη» των μετεωρολόγων για τα χιόνια Χωρίς Ηλεκτρικό σήμερα 12-3 για να κάνουν οι εργαζόμενοι γενική συνέλευσηΣήμερα το «ύστατο χαίρε» στον συγκυβερνήτη του μοιραίου Phantom F-4 BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 02.02.2023, 07:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 20:30

