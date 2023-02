Ίσες… αποστάσεις από ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βαρεμένος ζήτησε συγγνώμη, η Καραμανλή όχι «Ο κ. Βαρεμένος αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο σε μια απαράδεκτη, όμως, πρόκληση» της Άννας Καραμανλή» αναφέρει η Κουμουνδούρου «Ο κ. Βαρεμένος αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο σε μια απαράδεκτη, όμως, πρόκληση» της Άννας Καραμανλή αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν σε τηλεοπτική εκπομπή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου, σημειώνει ότι ο κ. Βαρεμένος ζήτησε αμέσως «συγγνώμη» για τη συμπεριφορά του, κάτι που δεν έκανε η κυρία Καραμανλή «για την επιλογή της να αποκομίσει πολιτική υπεραξία, ακόμη και σε μια στιγμή εθνικού πένθους και βαθιάς θλίψης». «Σε μια στιγμή, δηλαδή, που όλους μας ενώνει, η κα Καραμανλή προτίμησε την πολιτική καπηλεία μιας τραγωδίας» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τη βουλευτή της ΝΔ, Άννα Καραμανλή, να ζητήσει συγγνώμη. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq7uhpq1zjgh) Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Η σημερινή ημέρα είναι βαριά φορτισμένη, καθώς αποχαιρετούμε τα παλικάρια μας, της Πολεμικής Αεροπορίας, που έφυγαν την ώρα του καθήκοντος. Ο κ. Βαρεμένος αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο σε μια απαράδεκτη, όμως, πρόκληση. Και ζήτησε αμέσως συγνώμη γι’ αυτό. Αναμένουμε πότε και η βουλευτής της ΝΔ, κα Καραμανλή, θα ζητήσει μια συγνώμη για την επιλογή της να αποκομίσει πολιτική υπεραξία, ακόμη και σε μια στιγμή εθνικού πένθους και βαθιάς θλίψης. Σε μια στιγμή, δηλαδή, που όλους μας ενώνει, η κα Καραμανλή προτίμησε την πολιτική καπηλεία μιας τραγωδίας. Κρίμα! Ειδήσεις σήμερα: «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα» – Συγκλονιστικός επικήδειος της μητέρας του Τουρούτσικα (Βίντεο)Δείτε βίντεο: Θρήνος στην κηδεία του υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα Η Τζένιφερ Λόπεζ πουλά μυθική έπαυλη στο Μπελ Έαρ για 42 εκατ. δολάρια! ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 Best of Network 02.02.2023, 12:30 02.02.2023, 12:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 20:30

