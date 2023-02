Βουλή: Την Τρίτη η ψήφιση της τροπολογίας για το κόμμα Κασιδιάρη λόγω της κηδείας του κυβερνήτη του Phantom Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να ματαιωθεί και η πραγματοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Ολομέλεια λόγω της κηδείας του Τσιτλακίδη – Μετατίθεται για τη Δευτέρα η συζήτηση νομοσχεδίου του Υπ. Εθνικής Άμυνας Η Διάσκεψη των Προέδρων (ΔτΠ) αποφάσισε την μετάθεση για τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, της εισαγωγής στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο, που η επεξεργασία του στην αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα, είχε προγραμματιστεί να εισαχθεί αύριο για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Λόγω της παρουσίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στην κηδεία του σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη αποφασίστηκε η μετάθεση της εισαγωγής τού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια για την ερχόμενη Δευτέρα. Επίσης, έγινε γνωστό, ότι η ΔτΠ αποφάσισε να ματαιωθεί και η πραγματοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Ολομέλεια. Οι συζητήσεις των αυριανών Επίκαιρων Ερωτήσεων αλλά και της Δευτέρας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔτΠ, η τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές καταδικασμένων για εγκληματικές οργανώσεις, αυτή θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών που προγραμματίσθηκε να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου. Ειδήσεις σήμερα: «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα» – Συγκλονιστικός επικήδειος της μητέρας του Τουρούτσικα (Βίντεο)Δείτε βίντεο: Θρήνος στην κηδεία του υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ ΤουρούτσικαBullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 17:56 02.02.2023, 18:02 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 17:32 02.02.2023, 17:33 02.02.2023, 15:31

