Γεωργιάδης στο podcast της ΝΔ: Η κυβέρνηση έχει κάνει 26 μειώσεις φόρων – Δεν κάνουμε «μόνο» επιδόματα «Ο ένας στους δύο καταναλωτές αγοράζει πια από το “Καλάθι”», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Το είπατε. Το κάνατε; Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία θα απαντήσουν οι συμμετέχοντες στον κύκλο συνεντεύξεων της Νέας Δημοκρατίας. Στο έκτο podcast της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, απαντά στην Κωνσταντίνα Κόλλια, Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ για το «Καλάθι του Νοικοκυριού», την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, την προσέλευση επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε: «Η επένδυση στο Ελληνικό προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχουν κτίρια που έχουν θεμελιωθεί, έχουν σκάψει οι μπουλντόζες ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι των έργων υποδομών που είναι περιμετρικά του έργου. Ο πύργος ξεκινάει την θεμελίωσή του την επόμενη εβδομάδα. Πόσο πιο γρήγορα να πάει το Ελληνικό; Δεν θα γίνει και αυτόματα. Θέλει τρία χρόνια να χτιστεί». Αναφορικά με το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν παρθεί από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο ένας στους δύο καταναλωτές αγοράζει πια από το “Καλάθι”. Για να αγοράζει, λέτε να το κάνει επειδή συμπαθεί τον Άδωνι Γεωργιάδη; Άρα προφανώς δουλεύει. Όποιος αγοράζει από το “Καλάθι” κερδίζει λεφτά. Είναι τόσο απλό». Απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μόνο με την άσκηση επιδοματικής πολιτικής, ο Υπουργός απάντησε: «Δεν κάνουμε μόνο επιδόματα. Η Κυβέρνηση αυτή έχει κάνει 26 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Έχει ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων, έχει ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών στον συνολικό αριθμό, έχει αυξήσει τον βασικό μισθό δύο φορές και πάει να τον αυξήσει και τρίτη φορά. Άρα δεν κάνουμε “μόνο” επιδόματα. Επικουρικά σε όλα αυτά, δίνουμε και επιδόματα σε εκείνες τις κατηγορίες των συμπολιτών μας που τα έχουν περισσότερη ανάγκη. Άρα, δεν θα γίνει ανάπτυξη μόνο από τα επιδόματα, αλλά και τα επιδόματα μπορεί να είναι ένα εργαλείο». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Βγάζει έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ – «Αύριο οι τελικές απαντήσεις για τον πιθανό χιονιά της Κυριακής» Μητσοτάκης στο υπουργικό: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από τη Βουλή και προσχωρεί στον λαϊκισμό και τα ψέματα O πρώην σύζυγος σφάζει με το… γάντι τη Λετίθια της Ισπανίας: «Tυπική femme fatale» ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 17:56 02.02.2023, 18:02 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 17:32 02.02.2023, 17:33 02.02.2023, 15:31

