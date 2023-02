Δένδιας: H Ελλάς ευγνωμονεί τον σμηναγό Τσιτλακίδη και τον υποσμηναγό Τουρούτσικα Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του υποσμηναγού Τουρούτσικα – «Σήμερα, όλοι εμείς θρηνούμε τη λεβεντιά που χάθηκε, τον άνθρωπο, τον αξιωματικό που έφυγε για το αιώνιο ταξίδι» «H Ελλάς ευγνωμονεί τον σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη και τον υποσμηναγό Μάριο – Μιχαήλ Τουρούτσικα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. H Ελλάς ευγνωμονεί τον Σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη και τον Υποσμηναγό Μάριο – Μιχαήλ Τουρούτσικα. οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. https://t.co/EnL5cV54o1— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 2, 2023 Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο Η εξόδιος ακολουθία του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στις 10:30, στην Τρίπολη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου και, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, πλήθος βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και απόστρατοι και εν ενέργεια αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας εκφωνήθηκε ο επικήδειος λόγος του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα από συμμαθητή της τάξης του. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7xy1tsasy9) Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι ο Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας υπήρξε ένας «θαυμάσιος άνθρωπος» που έδωσε τη ζωή του «υπηρετώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις», ένα «υπόδειγμα τέκνου για τους γονείς σου». «Έντιμος, ευθύς, ακούραστος και ειλικρινής» τονίζεται στον επικήδειο εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας και προστίθεται: «Για αυτό, σήμερα, όλοι εμείς θρηνούμε τη λεβεντιά που χάθηκε, τον άνθρωπο, τον αξιωματικό που έφυγε για το αιώνιο ταξίδι». Ο πατέρας του υποσμηναγού, Κώστας Τουρούτσικας, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο Μάριος είχε πετύχει κάτι πολύ δύσκολο. Είχε εκμηδενίσει το εγώ του. Το είχε σβήσει από το λεξιλόγιό του. Μόνο το εσείς υπήρχε. Δεν συνέκρινε την Ελλάδα με καμία άλλη χώρα στον κόσμο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7yocsh07ld) «Πατέρα, η Ελλάδα δεν μου χρωστάει. Εγώ μόνο χρωστάω στην Ελλάδα», έλεγε στον πατέρα του ο Μάριος-Μιχαήλ, όπως ανέφερε ο πατέρας του. «Πιστεύω ότι το χρέος του το πλήρωσε. Πέθανε νωρίς αλλά γεμάτος Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Τουρούτσικας. Η μητέρα του υποσμηναγού, Σταυρούλα, συγκλονισμένη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον επικήδειο λόγο της: «Έγινες ο Ίκαρος της καρδιάς μας. Η Ελλάδα βλέπει το πρόσωπό σου και φωνάζει αθάνατος». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7yq90xcxu9) Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Ιωάννη Πικερνίου Μαντινείας. Ειδήσεις σήμερα: Bullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο Χτύπησαν και μαχαίρωσαν 17χρονο στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο«Παιδί μου!» – Η κραυγή του πατέρα του Τουρούτσικα όταν έφτασε το φέρετρο – Βίντεο BEST OF NETWORK 02.02.2023, 12:01 02.02.2023, 12:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 20:30

