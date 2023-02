Δημοσκόπηση Marc: «Καίνε» οι αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά το 35% προσδοκά μία καλύτερη χρονιά Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Marc, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 Το 35,9% των πολιτών έχει προσωπικές προσδοκίες καλύτερης χρονιάς για το 2023 , ενώ το 30,5% περιμένει χειροτέρευση σε ό,τι αφορά την προσωπική του κατάσταση, σύμφωνα με το γκάλοπ της Marc που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Οι πολίτες δηλώνουν σε πολύ υψηλό ποσοστό – 54,7% – ότι οι αυξήσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ «καίνε» και ζητούν από την κυβέρνηση σε ποσοστό 47,1% να δώσει προσοχή η κυβέρνηση σε αυτές. Ωστόσο, έχει υποχωρήσει η ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας, μετά από τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού πλέον οι δύο στους δέκα τους θέτουν ως προτεραιότητα. Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν είτε ότι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι μία σημαντική βοήθεια, είτε ότι είναι «μικρή αλλά αναγκαία βοήθεια». Ωστόσο, οι θετικές γνώμες για την αποτελεσματικότητα του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι μειοψηφικές, αφού μόλις το 27,3% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι» στο ερώτημα κατά πόσον συμβάλλει στην συγκράτηση των τιμών. Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις σε ορισμένα φάρμακα, πάνω από το 50% θεωρεί ως κύρια αιτία την κερδοσκοπία , πάνω από 22% κάνει λόγο για διεθνές φαινόμενο και μόνον ένα 20,9% αποδίδει ευθύνες στην κυβερνητική πολιτική. Για την κηδεία του τέως Το 56,9% χαρακτήρισε σωστή την απόφαση της κυβέρνησης να ταφεί ως ιδιώτης ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – ωστόσο το 31,6% δήλωσε ότι ήταν «λάθος» . Δείτε τους πίνακες της δημοσκόπησης: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 17:56 02.02.2023, 18:02 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 17:32 02.02.2023, 17:33 02.02.2023, 15:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )