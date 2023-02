ΕΛΑΣ: Θρασύτατοι κλέφτες πέταξαν τζάμι στο κεφάλι αστυνομικού για να αποφύγουν τη σύλληψη! Οι άνδρες της ΟΠΚΕ κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο αλλοδαπούς – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο τραυματίας αστυνομικός Συνελήφθησαν, επ’ αυτοφώρω πρώτες πρωινές ώρες της 2-2-2023 στην Αθήνα από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 2 αλλοδαποί ηλικίας 38 και 30 ετών, για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων. Ειδικότερα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν να έχουν εισέλθει σε κατάστημα- παλαιοπωλείο στην Αθήνα, με σκοπό την κλοπή. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών στο σημείο, έθραυσαν υαλοπίνακα, προκειμένου να διαφύγουν, τραυματίζοντας έναν εκ των αστυνομικών στο κεφάλι. Έπειτα, προσπάθησαν να ματαιώσουν με κάθε τρόπο τη σύλληψη τους πετώντας αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και τοποθετώντας ως εμπόδια ντουλάπες και καρέκλες που υπήρχαν στο χώρο. Ανωτέρω αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν, ενώ ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Ακρόπολης, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Βγάζει έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ – «Αύριο οι τελικές απαντήσεις για τον πιθανό χιονιά της Κυριακής» Μητσοτάκης στο υπουργικό: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από τη Βουλή και προσχωρεί στον λαϊκισμό και τα ψέματα O πρώην σύζυγος σφάζει με το… γάντι τη Λετίθια της Ισπανίας: «Tυπική femme fatale» ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 17:56 02.02.2023, 18:02 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 17:32 02.02.2023, 17:33 02.02.2023, 15:31

