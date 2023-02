Επιμένει ο Βαρεμένος για το bullying – «Θα έκανε το ίδιο σε άνδρα;» απαντά η Καραμανλή (βίντεο)

Επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, στην προκλητική συμπεριφορά του έναντι της συναδέλφου του από τη Νέα Δημοκρατία, Άννας Καραμανλή. Δίνοντας συνέχεια στο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο στούντιο του ΣΚΑΪ, ο κ. Βαρεμένος δικαιολόγησε ότι άρπαξε από τα χέρια της κυρίας Καραμανλή το χαρτί που αυτή κρατούσε και το πέταξε, λόγω του ότι η ίδια ήταν προκλητική. Δείτε το επίμαχο περιστατικό: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7uhpq1zjgh) Μιλώντας το μεσημέρι στον ALPHA και στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο κ. Βαρεμένος επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό με το bullying εις βάρος της κυρίας Καραμανλή, λέγοντας πως δεν θεωρεί ότι είναι σοβαρό να λέει κανείς πως πρόκεται για επίθεση. «Ήθελαν να χωρίσουν τον ελληνικό λαό σε πατριώτες και μη πατριώτες; Διευκρίνισα ότι δεν έκανα τίποτε επιθετικό απέναντί της», είπε και απέδωσε την αντίδρασή του στην… προκλητική συμπεριφορά της κυρίας Καραμανλή. «Μην παίρνετε τόσο μεγάλη φόρα, ελάτε τώρα… Το να λέει κανείς ότι είναι επίθεση απέναντι στην κυρία Καραμανλή, δεν το θεωρώ σοβαρό. Το διευκρίνισα όσο πιο εμφατικά μπορούσα. Η τηλεοπτική εικόνα μπορεί να να είναι τέτοια που αλλοιώνει τα πάντα. Ποια ήταν η κίνηση; Μου κράδαινε τη μέρα της κηδείας των δύο παλικαριών της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα χαρτί, non paper της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη… να μου πει τι; Ότι δεν συμμεριζόμαστε τον πόνο, την απελπιστική κατάσταση των δύο οικογενειών; Ότι είμαστε λιγότερο πατριώτες; Ήθελαν να χωρίσουν τον ελληνικό λαό σε πατριώτες και μη πατριώτες; Διευκρίνισα ότι δεν έκανα τίποτε επιθετικό απέναντί της» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρεμένος. Δείτε βίντεο, οι δηλώσεις του Γιώργου Βαρεμένου: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq7zdg8gi2n5) Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Καραμανλή, η οποία εξέφρασε τον αιφνιδιασμό της από την κίνηση του κ. Βαρεμένου και τη χαρακτήρισε «σεξιστική επίθεση», η οποία εντάσσεται «στο ευρύτερο πλαίσιο της τοξοκότητας που έχουν χτίσει» στον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, τόνισε πως περιμένει ανακοίνωση καταδίκης από τον τομέα δικαιωμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ηταν μια δύσκολη στιγμή, ταράχτηκα. Ημουν σε πλήρη ταραχή και φαινόταν κι από τον τρόπο που μάζευα τα χαρτιά μου. Δεν το περίμενα, για μένα αυτή ήταν καθαρά σεξιστική επίθεση. Δεν ξέρω αν θα είχε ανάλογη συμπεριφορά αν είχε άντρα συνομιλητή απέναντί του. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερόταν σε άντρα. Εξέφρασα την άποψή μου. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί με τον άλλο, πρέπει να φέρεται έτσι; Δεν το περίμενα από τον κ. Βαρεμενο. Αναγκάστηκε μετά από παρέμβαση των παρουσιαστών να ζητήσει συγγνώμη. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της τοξοκότητας που έχουν χτίσει. Δεν είναι σωστή κίνηση απέναντι σε γυναίκα. Περιμένω ανακοίνωση καταδίκης από τον τομέα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε η κ. Καραμανλή. Δείτε βίντεο, οι δηλώσεις της Άννας Καραμανλή: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq7ym9gtdnbt) Ίσες… αποστάσεις από ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βαρεμένος ζήτησε συγγνώμη, η Καραμανλή όχι «Ο κ. Βαρεμένος αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο σε μια απαράδεκτη, όμως, πρόκληση» της Άννας Καραμανλή αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν σε τηλεοπτική εκπομπή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου, σημειώνει ότι ο κ. Βαρεμένος ζήτησε αμέσως «συγγνώμη» για τη συμπεριφορά του, κάτι που δεν έκανε η κυρία Καραμανλή «για την επιλογή της να αποκομίσει πολιτική υπεραξία, ακόμη και σε μια στιγμή εθνικού πένθους και βαθιάς θλίψης». «Σε μια στιγμή, δηλαδή, που όλους μας ενώνει, η κα Καραμανλή προτίμησε την πολιτική καπηλεία μιας τραγωδίας» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τη βουλευτή της ΝΔ, Άννα Καραμανλή, να ζητήσει συγγνώμη. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Η σημερινή ημέρα είναι βαριά φορτισμένη, καθώς αποχαιρετούμε τα παλικάρια μας, της Πολεμικής Αεροπορίας, που έφυγαν την ώρα του καθήκοντος. Ο κ. Βαρεμένος αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο σε μια απαράδεκτη, όμως, πρόκληση. Και ζήτησε αμέσως συγνώμη γι’ αυτό. Αναμένουμε πότε και η βουλευτής της ΝΔ, κα Καραμανλή, θα ζητήσει μια συγνώμη για την επιλογή της να αποκομίσει πολιτική υπεραξία, ακόμη και σε μια στιγμή εθνικού πένθους και βαθιάς θλίψης. Σε μια στιγμή, δηλαδή, που όλους μας ενώνει, η κα Καραμανλή προτίμησε την πολιτική καπηλεία μιας τραγωδίας. Κρίμα!» ΝΔ για Βαρεμένο: Ακραία σεξιστική η επίθεσή του κατά της Άννας Καραμανλή«Κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπερβεί κάθε όριο αθλιότητας. Ο κ. Βαρεμένος, σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ σε μια ακραία σεξιστική επίθεση, άσκησε σωματική βία κατά της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Καραμανλή!», ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. «Ο κ. Βαρεμένος άρπαξε χαρτί από τα χέρια της κ. Καραμανλή on air και το πέταξε, φωνάζοντας απειλητικά. Η πρωτόγνωρη επίθεση, που θύμισε αντίστοιχες εικόνες με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό μας πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα και εντάσσεται στο τοξικό κλίμα που καλλιεργούν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Αναμένουμε και την ανακοίνωση καταδίκης του Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει, στην ανακοίνωσή της, η ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: Bullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο Χτύπησαν και μαχαίρωσαν 17χρονο στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο«Παιδί μου!» – Η κραυγή του πατέρα του Τουρούτσικα όταν έφτασε το φέρετρο – Βίντεο

