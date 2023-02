«Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν» απαντά η Αθήνα στις εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν

«Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν, υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τις διεθνείς συνθήκες» απαντούν διπλωματικές πηγές στις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι πλέον δεν αρκούνται μόνο στις απειλές εναντίον της Ελλάδας, αλλά μεθοδικά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα παρουσιάζοντας ως «θύμα» την Τουρκία. Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών τονίζουν κατηγορηματικά πως η χώρα μας απορρίπτει στο σύνολο τους τα ανυπόστατα και έωλα τουρκικά επιχειρήματα, όπως το έχει πράξει και μέσω επιστολών προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως: «στον παραλογισμό έχουμε απαντήσει επανειλημμένως με ψυχραιμία και με νομικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα» και διαμηνύουν πως η Άγκυρα οφείλει να συνειδητοποιήσει πως το «ανερχόμενο προφίλ» της σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο δεν έχει θετικό πρόσημο. «Είναι το “ανερχόμενο προφίλ” μιας χώρας που ακολουθεί και εφαρμόζει αναθεωρητική πολιτική, απειλεί με πόλεμο , αμφισβητεί κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου, εκβιάζει και δημιουργεί ρήγματα σε συμμαχίες που ανήκει, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια ειρήνη». Παραλογισμός Ερντογάν Το αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα, ήρθε μετά τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας μας. Στη διάρκεια συνέντευξής του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ο Ερντογάν επιχείρησε να παρουσιάσει το άσπρο ως μαύρο, κάνοντας λόγο για «ανεξήγητες προκλήσεις, παράνομα βήματα και διεκδικήσεις της Ελλάδας», υποστηρίζοντας προκλητικά πως ελληνικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον τουρκικό εναέριο χώρο, θέτοντας εκ νέου ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ο ίδιος χαρακτήρισε «απελπισμένη» την χώρα μας που «ενοχλείται από την ενδυνάμωση της Τουρκίας», λέγοντας ειρωνικά πως: «Ας αποκτήσει κι η Ελλάδα έναν Tayfun αν είναι ικανή». Να σημειωθεί πως οι νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ήρθαν ταυτόχρονα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το πρόσφατο επεισόδιο στο Φαρμακονήσι, την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023, ανάμεσα σε τουρκική ακταιωρό και το ελληνικό λιμενικό. «Η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, παρενοχλεί τα αεροσκάφη μας και παρενοχλεί τους αλιείς μας, ανεβάζοντας την ένταση. Σε αυτές τις εχθρικές ενέργειες η αεροπορία μας απαντάει και θα συνεχίζει να απαντάει» δήλωσε προκλητικά ο Ερντογάν, επιχειρώντας να αντιστρέψει την πραγματικότητα και την τουρκική επιθετικότητα κατά της χώρας μας. Συνεχίζοντας ακάθεκτος τη ρητορική των απειλών, επανέλαβε πως η Άγκυρα δεν θα αφήσει αναπάντητες τις «προκλήσεις» της Αθήνας σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά της Τουρκίας. «Η Ελλάδα έχει μία επιθετική συμπεριφορά, που έρχεται σε αντίθεση με τις σχέσεις καλής γειτονίας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτό που την ενοχλεί είναι ότι η Τουρκία έχει εξέχουσα θέση σε διεθνές επίπεδο και αυτό την οδηγεί σε παράνομες ενέργειες, στις οποίες εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Κάνει παράλογες και απελπισμένες κινήσεις. Η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις τις οποίες δεν εκπληρώνει, παραβιάζει την περιοχή μας» υποστήριξε, παραβλέποντας τα μηνύματα της Δύσης για συμμόρφωση με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στους εγχώριους πυραύλους Tayfun και στο βεληνεκές τους, λέγοντας ειρωνικά πως και η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ανάλογο όπλο εάν θέλει, κατηγόρησε την Αθήνα πως «ενοχλείται από το ανερχόμενο προφίλ της Τουρκίας σε όλο τον κόσμο» ενώ επανέλαβε το τουρκικό αφήγημα για την αποστρατικοποίηση των νησιών. «Οι Tayfun έχουν προκαλέσει πανικό στην Ελλάδα. Αλλά γιατί να πανικοβάλλεται; Εμείς θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας. Μπορούν να κάνουν το ίδιο. Να έχουν το ίδιο σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχει βεληνεκές 560 χλμ. αλλά λέω ότι δεν είναι αρκετό. Θα το αυξήσουμε στα 1.000 χλμ» πρόσθεσε ο Ερντογάν, εντείνοντας την επιθετική ρητορική κατά της χώρας μας. «Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τη στάση που έχει η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Αυτή η στάση αλλά και η ψεύτικη προπαγάνδα είναι εναντίον του συμμαχικού πνεύματος. Η Ελλάδα ενοχλείται από το ανερχόμενο προφίλ της Τουρκίας σε όλο τον κόσμο. Μένει ανήμπορη στις απαντήσεις που της δίνουμε» τόνισε, βάζοντας στη συνέχεια στο στόχαστρο και τα νησιά του Αιγαίου και υποστηρίζοντας πως ο εξοπλισμός τους απειλεί τις τουρκικές ακτές. «Η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά κοντά, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ακτές μας και στους μεγάλους οικισμούς μας, παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες» δήλωσε. Προηγήθηκε επίθεση του Τούρκου προέδρου κατά της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την πως εξυπηρετεί τα σχέδια των συστηματικών εχθρών της Τουρκίας. Ο ίδιος έκανε αναφορά στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο έχει αποβληθεί η Τουρκία, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εξαγγελία της αντιπολίτευσης για επιστροφή στο πρόγραμμα είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Όσον αφορά τη θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το Αιγαίο, ο Ερντογάν κατηγόρησε τους αντιπάλους του για «μειοδοσία» λέγοντας πως: «ουσιαστικά δηλώνουν ότι θα παραιτηθούν από τις προσπάθειες προστασίας των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και έτσι στέλνουν χαιρετίσματα στην Ελλάδα». Βολές κατά Ελλάδας και από Τσαβούσογλου. Στην «γραμμή» Ερντογάν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στη διάρκεια ομιλίας του σε πάνελ συνεργασίας μεταξύ του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας και του Ουγγρικού Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου στη Βουδαπέστη, υποστήριξε ότι λόγω των προβλημάτων με την Ελλάδα η Τουρκία κατηγορείται για «αναθεωρητισμό» και «νέο-οθωμανισμό», αλλά «πρόκειται για προκαταλήψεις που δεν ισχύουν». Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε προκλητικά πως η χώρα μας παραβιάζει τις συνθήκες με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας : «Όταν η Ελλάδα π.χ. παραβιάζει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών, αυτό είναι η ξεκάθαρη παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 καθώς και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947» τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Αν δεν χιονίσει, θα… βρέξει – H «μάχη» των μετεωρολόγων για τα χιόνια Χωρίς Ηλεκτρικό σήμερα 12-3 για να κάνουν οι εργαζόμενοι γενική συνέλευσηΣήμερα το «ύστατο χαίρε» στον συγκυβερνήτη του μοιραίου Phantom F-4

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )