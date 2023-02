Θεοδωρικάκος: «Η άθλια και πρωτοφανής επίθεση κατέρρευσε και έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης» Μήνυση και από τον γιο του υπουργού «Ηάθλια και πρωτοφανής επίθεση κατέρρευσε και έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης… Θα τους πάω μέχρι το τέλος», επισημαίνει, σε γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην οποία εκφράζει την απόφασή του να μην αναφερθεί εφεξής στο θέμα της καταγγελίας αποστρατευθέντος αξιωματικού για την υπόθεση του ελέγχου στον γιο του και τους φίλους του πριν από 1,5 χρόνο. Παράλληλα, ο υπουργός ενημερώνει ότι ο γιος του εξουσιοδότησε και αυτός τον δικηγόρο του, Αλέξη Κούγια, «να προσφύγει εναντίον όλων εκείνων που επιχείρησαν να σπιλώσουν την τιμή και την υπόληψή του». Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχει ως εξής: «Με αφορμή την άθλια σκευωρία, που στήθηκε από σκοτεινά κέντρα εναντίον μου για τις κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία και την κάθαρση που κάνουμε πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα πλήττει σε όλα τα επίπεδα και τον γιο μου Δημήτρη -που το μοναδικό του παράπτωμα είναι ότι είναι γιος μου- θέλω να τονίσω ότι: Εφεξής δεν πρόκειται να αναφερθώ στο θέμα, αφού η άθλια και πρωτοφανής επίθεση κατέρρευσε και έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Ο γιος μου εξουσιοδότησε τον δικηγόρο του, τον κ. Κούγια, ώστε να προσφύγει εναντίον όλων εκείνων που επιχείρησαν να σπιλώσουν την τιμή και την υπόληψή του. Ως πατέρας μόνο παραπέμπω στη δήλωσή μου: Θα τους πάω μέχρι το τέλος. Ο λόγος στη Δικαιοσύνη». Ειδήσεις σήμερα: Bullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο Χτύπησαν και μαχαίρωσαν 17χρονο στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο«Παιδί μου!» – Η κραυγή του πατέρα του Τουρούτσικα όταν έφτασε το φέρετρο – Βίντεο BEST OF NETWORK 02.02.2023, 12:01 02.02.2023, 12:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 20:30

