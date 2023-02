Καραμανλής: «Παρακολουθούσατε την Τρόικα και τους υπουργούς σας» – «Κακό είναι αυτό;» απάντησε ο Φίλης Η στιχομυθίας ανάμεσα στον υπουργό μεταφορών και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με την παραδοχή για παρακολουθήσεις «για λόγους ασφαλείας» από τον Φίλη Ανέβηκαν οι τόνοι κατά την συζήτηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και του υπουργού επί ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Ο κ. Καραμανλής σχολίασε την παραδοχή του Νίκου Φίλη, ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση παρακολουθούσε τους υπουργούς της, αλλά και στελέχη της Τρόικα, με τον βουλευτή της αντιπολίτευσης να απαντά αρχικά «κακό είναι αυτό;» και στη συνέχεια να λέει πως έγινε για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Μεταφορών κάλεσε τον κ. Φίλη να ρωτήσει τον κ. Ρουμπάτη και τον κ.Τσίπρα γιατί παρακολουθούσε τους τροϊκανούς και τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. «Ποιος το αποφάσισε αυτό;», διερωτήθηκε απαντώντας στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Σηκώνω τα χέρια ψηλά, διότι αυτό δεν είναι επιχειρηματολογία. Για λόγους ασφαλείας παρακολουθούσατε τους Υπουργούς σας και τον Πιτσιόρλα; Καταλαβαίνετε εδώ την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ κατέληξε απευθυνόμενος στον κ.Φίλη: «Παραδεχθήκατε ότι παρακολουθούσατε τους υπουργούς και τους τροϊκανούς». Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης έχει δηλώσει πως το 2015 όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών τον παρακολουθούσε η ίδια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Δεν υπήρξε καμία απάντηση από την πλευρά τη δική σας». Ο κ. Καραμανλής δήλωσε επίσης: «Ζητώ την ύστατη ώρα να κάνουμε ως πολιτικό σύστημα ένα σοβαρό διάλογο για αυτά τα ζητήματα Δημοκρατίας, όχι να εκτοξεύουμε βολές. Εδώ τι είδαμε σήμερα; Είδαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει ξεκινήσει έναν απαράδεκτο ακτιβισμό. Δεν μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ του 2012. Και θεωρώ ότι αυτό κ. Φίλη θα το κρίνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πολίτες, που θα έρθουν στις κάλπες, όχι όταν θέλετε εσείς, αλλά όταν λέει το Σύνταγμα». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq7wsi4n2m1l) ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 12:01 02.02.2023, 12:26 01.02.2023, 12:39 02.02.2023, 14:37 02.02.2023, 14:38 02.02.2023, 13:00

