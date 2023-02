Κατρίνης: Απρεπής η στάση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου

Aπρεπή χαρακτήρισε την στάση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, σχολιάζοντας τα όσα είχε δηλώσει περί ενδεχόμενο εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη λόγω της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. «Θεωρώ απρεπή τη στάση της κ. Τσαπανίδου, κι αν αυτό εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω πρόβλημα να το επεκτείνω σε γενικότερο χαρακτηρισμό» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90.1 Fm». Ακόμη πρόσθεσε ότι «κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργούν εντυπώσεις, αφήνοντας υπονοούμενα, χωρίς τεκμηρίωση, ουσιαστικά δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, αυτό που κάνουν είναι να συμμετέχουν σε μία υποβάθμιση της πολιτικής και της πολιτικής αντιπαράθεσης». Στην αναφορά ότι και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης έχει μιλήσει για εκβιασμό, ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι «όταν κάποιος παρακολουθείται προφανώς δεν παρακολουθείται, επειδή αυτός που παρακολουθεί θέλει να περάσει την ώρα του. Αυτός που παρακολουθεί θέλει να ακούσει κάτι από την ιδιωτική ζωή του παρακολουθουμένου, είτε ως πληροφόρηση σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Εδώ λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν λέει με παρακολούθησαν για να με εκβιάζουν πολιτικά ή να ξέρουν με ποιους συνομιλώ εντός ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν μια περίοδος εσωτερικής πολιτικής αναμέτρησης. Αυτό λοιπόν ήταν το αυτονόητο, ότι αυτό έγινε ακριβώς, γιατί κάποιοι ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους συνομιλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μία ευαίσθητη εσωκομματικά περίοδο». «Εμείς για το θέμα της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχουμε απευθυνθεί στο Ανώτερο Εισαγγελικό Όργανο της χώρας. Περιμένουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μας δώσει κάποια απάντηση για την πρόοδο των ερευνών σε σχέση και με το Predator, αλλά και με τη διαδικασία παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Το περιμένει νομίζω όλος ο ελληνικός λαός», τόνισε ακόμη ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Γιατί λένε όλοι για τη Δικαιοσύνη; Γιατί το αρμόδιο όργανο, όχι μόνο δεν έψαξε τίποτα, αλλά το έριξε στο απόλυτο σκοτάδι με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Εμείς περιμέναμε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να ‘’ρίξει φως στην υπόθεση’’, φρόντισαν κάποιοι, επειδή έχουν την πλειοψηφία να παραμείνει μαύρο κατάμαυρο», είπε ακόμη. Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα τελευταίας δημοσκόπησης όπου το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται κάτω απο τις 10 μονάδες ο κ. Κατρίνης δήλωσε: «Οι δημοσκοπήσεις ακολουθούν πάντα τις προσωρινές τάσεις που υπάρχουν, με τον βαθμό πιθανού σφάλματος σε σχέση με τη συμμετοχή ή όχι αυτών τελικά που θα ψηφίσουν. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα εργαλείο, που εμείς το λαμβάνουμε υπόψιν, ξέρουμε ότι λόγω της γνωστής ιστορίας και της υπόθεσης του QatarGate, υπήρχε μία επίπτωση πάνω στο ποσοστό που φαίνεται ότι παίρνει το ΠΑΣΟΚ». Ακολούθως επεσήμανε πως «βλέπω ότι αυτό που συνολικά βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανεβασμένο σε σχέση με το ποσοστό εκλογών του 2019. Το λέω αυτό, γιατί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζουν πτώση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πάνω από 20%. Είναι μία ‘’μάχη’’ μέχρι τις εκλογές, που φαίνεται ότι θα γίνουν σε περίπου δύο μήνες και ο χρόνος φαντάζει λίγος, είναι πολύ πυκνός. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες, το βράδυ των εκλογών, ότι πέρα από τη σκανδαλολογία, τη λασπολογία, την πόλωση και τον κιτρινισμό, υπάρχουν και πολιτικές προτάσεις για το παρόν και το μέλλον». Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας Σε ερώτηση για το αν είναι μια πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Από οποιαδήποτε θέση κι αν βρέθηκε, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως μέλος συγκυβέρνησης, είτε ως αντιπολίτευση, πάντα ψήφιζε αυτά που θεωρούσε σωστά για τη χώρα. Όποτε διαφωνούσε, έφερνε άλλη πρόταση». «Εμείς λοιπόν τι λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, θέλουμε να υπάρχει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αυτό το λέμε, γιατί κάποιοι έχουν προεξοφλήσει ότι ούτως ή άλλως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, πιθανόν και σε τρίτες. Μέχρι, είτε βγει ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, είτε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας στην πρωθυπουργία. Εμείς λοιπόν, σε αυτό αντιτείνουμε ότι αν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, εννοούν ότι θέλουν πολιτική σταθερότητα, αυτό θα φανεί μετά το βράδυ των εκλογών. Γιατί εκεί θα ξεκινήσουν οι προγραμματικές συζητήσεις και εκεί δεν υπάρχουν ούτε προαπαιτούμενα, ούτε προϋποθέσεις, ούτε συζητήσεις με όρους. «Οι εκλογές πιθανότατα θα γίνουν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, για αυτές τις εκλογές που μιλάμε, τις οποίες θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμες για τη χώρα, πρέπει να είναι εκλογές που θα οδηγήσουν στη λύση, εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και θα θέσουμε προ των ευθυνών του και τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα», υποστήριξε. Τέλος ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι: «Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να υπάρξει λύση από την πρώτη Κυριακή, εν αντιθέσει με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα που λένε ότι η λύση θα δοθεί τη δεύτερη Κυριακή. Πρέπει τα προγραμματικά και τα σοβαρά, στα οποία έχουμε ‘’κόκκινες γραμμές’’ κι έχουμε σοβαρές διαφωνίες και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τα θέσουμε στον διάλογο ως απαραίτητες προϋποθέσεις και όρους για συζήτηση και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βρεθεί προ των ευθυνών του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό». Ειδήσεις σήμερα: «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα» – Συγκλονιστικός επικήδειος της μητέρας του Τουρούτσικα (Βίντεο)Δείτε βίντεο: Θρήνος στην κηδεία του υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ ΤουρούτσικαBullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο

