ΚΚΕ: Η τροπολογία της κυβέρνησης για το κόμμα Κασιδιάρη περιέχει επικίνδυνες γενικεύσεις Κάτω από αυτές μπορεί εύκολα να «στεγαστεί» η απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων αναφέρει ο Περισσός «Η νεοεισερχόμενη έννοια της «πραγματικής ηγεσίας» στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση σχετικά με τους όρους συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές, δίνει τη δυνατότητα «ακόμα μεγαλύτερου ελέγχου του αστικού κράτους στο εσωτερικό των κομμάτων» αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του για την τροπολογία – μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη που κατατέθηκε στη Βουλή, το ΚΚΕ σημειώνει: «Η τροπολογία της κυβέρνησης επιβεβαιώνει αυτό που ήδη έχει καταγγείλει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές -μεταξύ άλλων με τη γενικόλογη αναφορά σε καταδίκες κι αδικήματα- κάτω από τις οποίες μπορεί εύκολα να «στεγαστεί» η απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων που, στο όνομα του ολοκληρωτισμού, εξισώνει το φασισμό με την ριζοσπαστική και κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Αντίστοιχα, με την νεοεισερχόμενη έννοια της "πραγματικής ηγεσίας" και με άλλες διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερου ελέγχου του αστικού κράτους στο εσωτερικό των κομμάτων. Αντίστοιχα, επικίνδυνους δρόμους ανοίγει και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που επικαλείται τον απαράδεκτο "τρομονόμο" και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο σε μια σειρά χώρες της ΕΕ απαγορεύονται ήδη κομμουνιστικά κόμματα, νεολαίες, σύμβολα. Αποδεικνύεται ότι ο φασισμός και οι διάφορες παραφυάδες του δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιες επικίνδυνες διατάξεις, όταν μάλιστα οι ίδιοι που τις εισηγούνται δείχνουν σε πολλές περιπτώσεις ανοχή απέναντι στη δράση τέτοιων ομάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων για την καθυστέρηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εξαιτίας της οποίας δεν υπάρχει ακόμα αμετάκλητη καταδίκη της ηγεσίας και των μελών της. Μόνο ο λαός και η νεολαία, με τη δράση τους και με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, μπορούν πραγματικά να τσακίσουν το ρατσισμό και το φασισμό παλεύοντας για την ανατροπή της καπιταλιστικής σαπίλας που τους γεννά και τους θρέφει».

