Μητσοτάκης: Με δέκα νομοθετικές πρωτοβουλίες αντιδρά στα «ψευτοεπικοινωνιακά νταηλίκια» του ΣΥΡΙΖΑ

Με ένα μπαράζ νομοσχεδίων που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου απάντησε η κυβέρνηση στην πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κηρύξει αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές. Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο Μάτι και στον Μαραθώνα λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το επίσημο ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ιαπωνία, άδραξε την ευκαιρία για να στηλιτεύσει τη στάση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι «περιφρονεί ανοιχτά το κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη». «Ο κ. Τσίπρας μη έχοντας να σας πει απολύτως τίποτα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, μην έχοντας πει μία κουβέντα για το μέλλον της χώρας, όπως το οραματίζονται, μη μπορώντας να πει τίποτα για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά καταφεύγει σε έναν αδιανόητο ακτιβισμό, ο οποίος μάς θυμίζει όχι απλά τον Τσίπρα του 2015, αλλά τον Τσίπρα πριν από 10 χρόνια, του 2012, τότε που είχαμε την άνω και την κάτω πλατεία και κάποιοι φωνάζανε να πάνε να εισβάλουν στη Βουλή με τα γνωστά χυδαία συνθήματα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ας του πει κάποιος ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι «πεζοδρομιακή» δημοκρατία. Και ας αναλογιστεί ότι είμαστε στην κυβέρνηση σήμερα επειδή μας ψήφισε το 40% του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε. «Και ας αντιληφθεί, επιτέλους, ότι απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης της Βουλής, επειδή πριν από λίγες μέρες έκανε πρόταση δυσπιστίας, “έφαγε τα μούτρα του” και 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτή την κυβέρνηση». Ο πρωθυπουργός κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να αφήσει στην άκρη αυτά τα ψευτοεπικονωνιακά νταηλίκια» και, δίνοντας το στίγμα της δικής του στρατηγικής που είναι η σύγκριση της δικής του κυβερνητικής θητείας με την προηγούμενη, κατάληξε: «Ας σοβαρευτεί επιτέλους και ας έρθει να μιλήσουμε επί πραγματικών επιχειρημάτων. Να συγκρίνουμε τις διαδρομές μας, να μιλήσουμε για το παρελθόν μας. Τέσσερα χρόνια ήταν πρωθυπουργός. Γιατί δεν θέλει να μας πει τι έκανε επιτέλους για τη χώρα αυτά τα τέσσερα χρόνια;». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να στείλει ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει να εργάζεται κανονικά μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, θα προεδρεύσει το μεσημέρι της Πέμπτης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τα θέματα της οποίας είναι τα ακόλουθα: *Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σχετικά με την πολιτική για την ποιότητα ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη, *Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, *Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη του νομοσχεδίου για το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου, *Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Καραγιάννη του νομοσχεδίου για τη χορήγηση αποζημίωσης προς τον σκοπό αποκατάστασης κτηρίων από καταστροφικά φαινόμενα, *Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και β) Ιατροδικαστική Υπηρεσία, *Παρουσίαση ερανιστικών νομοσχεδίων από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, *Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, *Εισήγηση από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για το Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία, *Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για την Τροποποίηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Στις 7,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, σε νέα δημοσκόπηση Στις 7,5 μονάδες κατέγραψε η Marc την διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ANT1. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 16,6 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα για την πρωθυπουργία, ενώ αυξημένο εμφανίζεται το ποσοστό των πολιτών που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Η ΝΔ καταγράφηκε στο 32,7% ( από 32,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 25,2% (από 24,6%) . Και τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζουν αύξηση της συσπείρωσής τους – στο 71,5% η ΝΔ και στο 68,2% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, τάσεις αποσυσπείρωσης εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η Marc μέτρησε για πρώτη φορά σε μονοψήφιο ποσοστό (9,8%) από την ανάληψη της ηγεσίας του από τον Νίκο Ανδρουλάκη. O Κυριάκος Μητσοτάκης αποσπά 48,7% ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 32,1%. Ο πρωθυπουργός παραμένει πρώτος σε δημοτικότητα με 47,3% θετικών γνωμών, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 32,6% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 30,6%. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7fg6qwfszd) Αυτοδυναμία θέλει η πλειοψηφία Το 32,6% των ψηφοφόρων θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ – ένα ποσοστό που δείχνει και το «κατώφλι» του κυβερνώντος κόμματος, ενώ μόλις το 16,5% αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, το 19,8% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ – πρόκειται για το αφήγημα της «προοδευτικής διακυβέρνησης» – και ένα 16,5% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ. Παράλληλα, ο Θωμάς Γεράκης της Marc είπε στον ΑΝΤ1 ότι αυξάνεται σε κάθε μέτρηση το ποσοστό εκείνων που θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Σημειώνεται ότι δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές αλλαγές στα προβλήματα που ανησυχούν τους πολίτες – με την ακρίβεια να απασχολεί το 83,5% των ερωτηθέντων. Είναι ενδιαφέρον ότι το 56,9% δηλώνει ότι πιστεύει ότι δεν παρακολουθούνται μόνον πολιτικοί ή δημοσιογράφοι, αλλά και «απλοί πολίτες». Παράλληλα, το 44,4% των πολιτών θεωρεί «λάθος» την πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο 43,4% την εκτιμά ως «σωστή». Το 26,4% θεωρεί ότι νικήτρια αναδείχθηκε η κυβέρνηση, το 32,6% ο ΣΥΡΙΖΑ Ναι στην απαγόρευση Κασιδιάρη Πολύ μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν στην απαγόρευση του «κόμματος Κασιδιάρη», σε μία στιγμή που καταγράφεται με 3,4% στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνοι δηλώνουν οι ψηφοφόροι σε ποσοστό 73,8% , ενώ διαφωνεί το 22,2% για διάφορους λόγους – και όχι λόγω πολιτικής συμφωνίας με τις απόψεις του έγκλειστου στελέχους της Χρυσής Αυγής. Οι συγκρίσεις περί διαφθοράςΣτο τοξικό κλίμα των ημερών, η Marc επιχείρησε μία σύγκριση μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης – έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες, διαμορφώνοντας με βάση τις απαντήσεις μία κλίμακα από το 1 ως το 10, όπου 1 είναι η «μηδενική διαφθορά» και 10 η «εκτεταμένη διαφθορά». Στη μέτρηση αυτή, η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε «βαθμό» 6,44 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 6,02. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι οι ψηφοφόροι επιλέγουν κυρίως με βάση το τι ψηφίζουν… Δείτε τη δημοσκόπηση: Ειδήσεις σήμερα: Φαρμακονήσι: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού – Πυροβολισμοί από τους Έλληνες – Ολόκληρο το βίντεο Φρίκη: Γιος ιερέα κατηγορείται ότι βίαζε τον 4χρονο γιο του – Ήταν μπροστά και η γιαγιά του παιδιού Survivor All Star: Οι αντιδράσεις για την αποβολή Δαλάκα-Χατζηανδρέου και το έπαθλο επικοινωνίας – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )