Νέες προκλήσεις Ακάρ: Εμείς καλούμε τους Έλληνες σε διάλογο κι εκείνοι εξοπλίζουν και επισκέπτονται τα νησιά «Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τις προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ κατά την παρουσία του σε χειμερινή άσκηση του τουρκικού στρατού που πραγματοποιείται στο Καρς της Τουρκίας. Αφού πρώτα ανέφερε αρχικά πως η Τουρκία ακολουθεί μια λογική και σταθερή εξωτερική πολιτική, στη συνέχεια κατηγόρησε την Ελλάδα πως συνεχίζει να προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες και σε ανάλογη ρητορική. «Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τις ενέργειες της Ελλάδας», είπε. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας στάθηκε ξανά «στον εξοπλισμό των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών και στις προκλητικές επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων σε αυτά», τονίζοντας πως «σε απάντηση της έκκλησής μας για ειρήνη και διάλογο, η Ελλάδα επιδιώκει τεχνητές συμμαχίες και κάνει μάταιες εξοπλιστικές προσπάθειες, ενάντια στο πνεύμα της συμμαχίας και της γειτονίας. Και περιμένουμε να το καταλάβουν αυτό». Τονίζοντας, ακόμη, ότι οι εκκλήσεις της Τουρκίας για διάλογο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αδυναμία και συμπληρώνοντας πως η φράση «δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα» δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή, ο Ακάρ είπε: «Δεν απειλούμε την Ελλάδα. Λέμε αυτό που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος. Δεν επιτρέψαμε ποτέ κανένα τετελεσμένο γεγονός στην Κύπρο, στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να το φροντίσουμε». Στη συνέχεια, σχολιάζοντας το ζήτημα της απόκτησης νέων F-16 από τις ΗΠΑ, ο Ακάρ σημείωσε ότι η Τουρκία έπαιξε και συνεχίζει να παίζει με επιτυχία τον ρόλο της στη συμμαχία του ΝΑΤΟ εδώ και 71 χρόνια, προσθέτοντας ότι ενίσχυση της Τουρκίας σημαίνει ενίσχυση του ΝΑΤΟ. «Οι πληροφορίες που έχουμε λάβει στις επίσημες επαφές μας μέχρι στιγμής είναι θετικές. Αναμένουμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό με θετικά και συγκεκριμένα βήματα. Συνεχίζουμε να μεταφέρουμε αυτά τα αιτήματα στους συνομιλητές μας με επίσημα μέσα. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες εναντία στις ενέργειές μας. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και προμηθειών θα οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα προχωρώντας με λογική και αντικειμενικά κριτήρια» τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: Ο σπαραγμός των γονιών του υποσμηναγού Τουρούτσικα στην ταφή του – Δείτε φωτογραφίες Επιμένει ο Βαρεμένος για το bullying – «Θα έκανε το ίδιο σε άνδρα;» απαντά η Καραμανλή (βίντεο) Τζένιφερ Λόπεζ: Αναζητά αγοραστές – Πουλάει την έπαυλή της για $42.500.000 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 12:01 02.02.2023, 12:26 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 14:37 02.02.2023, 14:38 02.02.2023, 15:31

