ΝΔ για Βαρεμένο: Ακραία σεξιστική η επίθεσή του κατά της Άννας Καραμανλή «Η πρωτόγνωρη επίθεση αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό πολιτισμό μας» αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας «Κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπερβεί κάθε όριο αθλιότητας. Ο κ. Βαρεμένος, σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ σε μια ακραία σεξιστική επίθεση, άσκησε σωματική βία κατά της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Καραμανλή!», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. «Ο κ. Βαρεμένος άρπαξε χαρτί από τα χέρια της κ. Καραμανλή on air και το πέταξε, φωνάζοντας απειλητικά. Η πρωτόγνωρη επίθεση, που θύμισε αντίστοιχες εικόνες με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό μας πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα και εντάσσεται στο τοξικό κλίμα που καλλιεργούν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Αναμένουμε και την ανακοίνωση καταδίκης του Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει, στην ανακοίνωσή της, η ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: Έρχεται βροχερό τριήμερο – Τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα από την Κυριακή «Πόλεμος» με τραγούδια και ταινίες για Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου: «Bye, bye Kemal» vs «Bye, bye love»Αστυνομικοί στις ΗΠΑ πυροβολούν και σκοτώνουν άνδρα με ακρωτηριασμένα και τα δύο πόδια (Βίντεο) ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 02.02.2023, 09:30 02.02.2023, 07:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 20:30

