ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί «Μέγας Ευεργέτης» του Μητσοτάκη «Ευάλωτοι και σιωπηροί είναι αυτοί που οργάνωναν και συνομιλούν με ρυπαρά δίκτυα και οι συνεργάτες τους έταζαν μετοχές τηλεοπτικών σταθμών σε φιλικούς επιχειρηματίες», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε απάντησε τόσο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, όσο και στην εκπρόσωπο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Πόπη Τσαπανίδου που ανέφεραν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εκβιάζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ό,τι έχει να πει στον ελληνικό λαό, το λέει ευθέως και πάντα στο προσκήνιο, ενώ χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ως «Μέγα Ευεργέτης του Κυριάκου Μητσοτάκη». Αναλυτικότερα: Ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε δικαίως να χαρακτηριστεί ως “Μέγας Ευεργέτης” του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι στην απέναντι όχθη από εκείνους που κυβέρνησαν με διχαστικά διλήμματα και επιδίωξαν τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας αλλά και από εκείνους που διολισθαίνουν στον αυταρχισμό, κυβερνούν με έναν στενό κύκλο κολλητών και ευνοουμένων και συγκαλύπτουν ένα σκάνδαλο, που έχει εκθέσει διεθνώς τη χώρα. Με ισχυρό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές θα κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη εγγυώμενοι την αποκατάσταση των θεσμών, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ό,τι έχει να πει στον ελληνικό λαό, το λέει ευθέως και πάντα στο προσκήνιο. Κάποιοι άλλοι κρύβονται από τα κρίσιμα ερωτήματα. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Ευάλωτοι και σιωπηροί είναι αυτοί που οργάνωναν και συνομιλούν με ρυπαρά δίκτυα και οι συνεργάτες τους έταζαν μετοχές τηλεοπτικών σταθμών σε φιλικούς επιχειρηματίες. Τους συνιστούμε να μην κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Ειδήσεις σήμερα: Bullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο Χτύπησαν και μαχαίρωσαν 17χρονο στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο«Παιδί μου!» – Η κραυγή του πατέρα του Τουρούτσικα όταν έφτασε το φέρετρο – Βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 12:01 02.02.2023, 17:03 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 17:32 02.02.2023, 17:33 02.02.2023, 15:31

