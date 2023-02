Παύλος Πολάκης: Καταδικάστηκε να πληρώσει 12.000 ευρώ αποζημίωση στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο Η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Σύμφωνα με την 56/2023 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου , με πρόεδρο την Ελένη Κατσαδήμα, πρόεδρο πρωτοδικών και μέλη τις κυρίες Αλ. Θεοφάνη και Ελ. Παπαδοπούλου, πρωτοδίκες, ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε να καταβάλει στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο 12.000 ευρώ, πλέον των νόμιμων τόκων, για την «αποδεδειγμένη βάναυση εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του. Ο βουλευτής Χανίων υποχρεώνεται επιπλέον να διαγράψει από τις σελίδες του στο facebook την επίμαχη υβριστική, συκοφαντική και μειωτική της προσωπικότητας και της επαγγελματικής ιδιότητας του Γιώργου Παπαχρήστου ανάρτηση, καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης έχει πραγματοποιήσει. Σε περίπτωση δε που δεν το πράξει, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και προσωπική κράτηση 3 μηνών. Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης καλείται να πληρώσει και μέρος των δικαστικών εξόδων που ανέρχονται σε 770 ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα» – Συγκλονιστικός επικήδειος της μητέρας του Τουρούτσικα (Βίντεο)Δείτε βίντεο: Θρήνος στην κηδεία του υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ ΤουρούτσικαBullying Βαρεμένου σε Άννα Καραμανλή: Της πήρε φωτογραφία από τα χέρια και την πέταξε – Βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 Best of Network 02.02.2023, 12:30 02.02.2023, 12:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 20:30

