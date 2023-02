Σκρέκας: Ίδιες ή και χαμηλότερες οι τιμές ενέργειας τον Φεβρουάριο, σε σχέση με τον Ιανουάριο «Στηρίζουμε ισόρροπα όλους τους καταναλωτές μέχρι να τελειώσει η κρίση», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Φεβρουαρίου κινούνται στα ίδια επίπεδα, ή και λίγο χαμηλότερα, από εκείνους του Ιανουαρίου». Αυτό επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας νωρίτερα την Πέμπτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα έναν καταναλωτή που κάνει λογαριασμό από 500-1000 KWh κι έχει επιλέξει ως πάροχο τη ΔΕΗ, ο οποίος τον Ιανουάριο χρεωνόταν 22 λεπτά/kWh (μετά την επιδότηση) και τον Φεβρουάριο 21 λεπτά/kWh. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι «στηρίζουμε ισόρροπα όλους τους καταναλωτές μέχρι να τελειώσει η κρίση». Επισήμανε ότι η έκτακτη αυτή περίοδος δεν έχει τελειώσει, άρα όλοι οφείλουμε να καταναλώνουμε ενέργεια με σύνεση, σημειώνοντας ότι αυτό ήδη το κάνουν οι Έλληνες καταναλωτές, που είναι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στη μείωση της ζήτησης ενέργειας (-13%) το τέταρτο 3μηνο του 2022. Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι η τιμή του έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά- από τα επίπεδα άνω των 300 ευρώ που βρισκόταν τον περασμένο Αύγουστο, τώρα κινείται κάτω από 60 ευρώ κι αυτόν τον μήνα είναι αρκετά φθηνότερο από το πετρέλαιο. Ο κ. Σκρέκας αποκάλυψε επίσης ότι μέσα στον Μάρτιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι οδηγοί των προγραμμάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας) στις στέγες και για αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλιακό. Οι σχετικές πλατφόρμες θα ανοίξουν προς τα τέλη Μαρτίου. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: Ο σπαραγμός των γονιών του υποσμηναγού Τουρούτσικα στην ταφή του – Δείτε φωτογραφίες Επιμένει ο Βαρεμένος για το bullying – «Θα έκανε το ίδιο σε άνδρα;» απαντά η Καραμανλή (βίντεο) Τζένιφερ Λόπεζ: Αναζητά αγοραστές – Πουλάει την έπαυλή της για $42.500.000 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 02.02.2023, 11:49 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 12:01 02.02.2023, 17:03 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 17:32 02.02.2023, 17:33 02.02.2023, 15:31

