Στη Βουλή το «φρένο» στο κόμμα Κασιδιάρη – Εφαρμογή και για τη Χρυσή Αυγή

Η ώρα της αλήθειας για το κόμμα «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη φτάνει, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα να φέρει στη Βουλή ως τροπολογία την προαναγγελθείσα ρύθμιση που θα βάζει «φρένο» σε τυχόν αχυρανθρώπους που θα τοποθετούνται εικονικά στην ηγεσία κομματικών σχηματισμών. Υπό άλλες συνθήκες, η ρύθμιση θα είχε έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα, πλην όμως η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ «πάγωσε» όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα το θέμα να πάει πιο πίσω. Η διάταξη που έρχεται να συμπληρώσει την ισχύουσα απαγόρευση στον πρωτόδικα καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη να είναι επικεφαλής του κομματικού του συνδυασμού θα προβλέπει ότι α) πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για μια σειρά αδικημάτων, έστω πρωτόδικα β) θα εξετάζεται η καταδίκη, όχι μόνο μελών του κόμματος, αλλά και της “πραγματικής ηγεσίας” για τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η μπάλα, με βάση την προτεινόμενη διάταξη, περνά στο Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα εξετάζει τις υποψηφιότητες και τους συνδυασμούς και εφόσον διαπιστώνει κωλύματα που εμπίπτουν στις προηγούμενες διατάξεις, θα παραπέμπει την υπόθεση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου που οφείλει να αποφασίζει εντός δύο ημερών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία για την τροπολογία Κασιδιάρη, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προαναγγείλει την κατάθεση ξεχωριστής νομοθετικής ρύθμισης. «Μια ευρεία πλειοψηγία επί της διάταξης θα ήταν και ένα ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα προς την ηγεσία της δικαιοσύνης, επί ενός ζητήματος για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές συνταγματικές ερμηνείες», λέει στο thetimes|-.gr κεντρική κυβερνητική πηγή, εκτιμώντας ότι, αν στη ρύθμιση υπήρχε η κοινοβουλευτική σφραγίδα των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τότε και η δουλειά του Αρείου Πάγου θα ήταν ευκολότερη. Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι η αρχική διάθεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν πιο θετική, με τον διευθυντή του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου να έχει αναλάβει την επικοινωνία με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Μένει τώρα να φανεί πώς θα τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιδιώκει μια πιο «σαφή» και μάλλον «φωτογραφική» ρύθμιση για νεοναζιστικούς σχηματισμούς. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, είναι μάλλον σε γραμμή συναίνεσης, αν και είχε ζητήσει να επιληφθεί με παρεμβάσεις και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. «Όχημα» και για τη Χρυσή Αυγή Η ρύθμιση που θα έρθει, πάντως, δεν θα αφορά μόνο το κόμμα «Έλληνες», όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, καθώς ο νόμος είναι «ομπρέλα» και αναμένεται, υπό προϋποθέσεις, να πιάσει και τη Χρυσή Αυγή, η δίκη της οποίας συνεχίζεται στο Εφετείο, αλλά η λειτουργία της δεν έχει ανασταλεί. Επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, όμως, παραμένει ο Νίκος Μιχαλολιάκος, έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού που έχει το ίδιο «κώλυμα» με τον Ηλία Κασιδιάρη να είναι επικεφαλής του σχηματισμού, εφόσον κατέβει στις εκλογές. Υπό αυτό το πρίσμα, αν και η πλευρά Μιχαλολιάκου επιλέξει έναν «αχυράνθρωπο», πίσω από τον οποίο θα κρύβεται η πραγματική ηγεσία της οργάνωσης, τότε ανοίγει ο δρόμος για τον Άρειο Πάγο να μην ανακηρύξει και τη Χρυσή Αυγή ως υποψήφιο κόμμα. Συναίνεση για «μπλόκο» Η τάση για το κόμμα «Έλληνες», πάντως, καταγράφεται πλέον ευκρινώς σε δημοσκοπήσεις, με τη MARC (ANT1) να το καταγράφει στο 3,4% στην πρόθεση ψήφου, χωρίς την αναγωγή από τους αναποφάσιστους. Πρόκειται για ανοδική πορεία, ενώ σε τροχιά Βουλής παρουσιάζουν το εν λόγω κόμμα και οι υπόλοιπες δημοσκοπικές εταιρίες που μετρούν. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι οι πολίτες συντάσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία με το πιθανό «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη. Στην ίδια έρευνα της MARC, το 73,8% αναφέρει ότι συμφωνεί, το 22,2% ότι διαφωνεί και το 4% δεν απάντησε. Όσοι διαφωνούν με τη ρύθμιση, δε, δεν σημαίνει ότι βλέπουν θετικά το κόμμα, αλλά πολλοί εξ αυτών επιθυμούν να ηττηθεί με κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Το συμπέρασμα, πάντως, είναι ότι σχεδόν 3/4 πολίτες επιδιώκουν νομικό «μπλόκο» στον νεοπαγή σχηματισμό, κρίνοντας ότι λειτουργεί ως νοητή συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Ειδήσεις σήμερα: Αν δεν χιονίσει, θα… βρέξει – H «μάχη» των μετεωρολόγων για τα χιόνια Χωρίς Ηλεκτρικό σήμερα 12-3 για να κάνουν οι εργαζόμενοι γενική συνέλευσηΣήμερα το «ύστατο χαίρε» στον συγκυβερνήτη του μοιραίου Phantom F-4

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )