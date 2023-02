Τσίπρας: «Δημοκρατία ή Μητσοτάκης» – Καρφιά σε Ανδρουλάκη

Με ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των πεσόντων πιλότων του Phantom F-4 ξεκίνησε η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της προεκλογικής του «πορείας στο λαό», με πρώτο σταθμό την Αττική και το Δημοτικό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, «η καθαρή νίκη» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «θα είναι αυτή που θα επιβάλει την επόμενη ημέρα, τον σχηματισμό ισχυρής προοδευτικής κυβέρνησης» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, εξακοντίζοντας ταυτόχρονα βέλη κατά της κυβέρνησης, αλλά και αιχμές με αποδέκτες τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, «δείχνοντας» προς την μεριά του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Με κεντρικό σύνθημα «με τη Δημοκρατία ή την εκτροπή», στον απόηχο της πρότασης μομφής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε πως «δε θα απαντήσουν σε αυτό το υπαρξιακό για τη χώρα ερώτημα, οι 156 βουλευτές της ΝΔ. Θα απαντήσουν τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων» στην κάλπη. Στο ίδιο πλαίσιο, «από σήμερα λοιπόν, μεταφέρουμε τη πρόταση δυσπιστίας απέναντι στη χειρότερη, στη πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, από τη Βουλή στον ελληνικό λαό» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας με τα πιο μελανά χρώματα την τριετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ομιλία στο Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου»Δημοκρατία ή Μητσοτάκης, το δίλημμα της κάλπης Ήδη το φως της αλήθειας νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης, της εκτροπής και των εκβιασμών. Και τώρα, την απάντηση στο κρίσιμο δίλημμα «με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή», καλείται να δώσει ο ίδιος ο λαός. Δε θα απαντήσουν σε αυτό το υπαρξιακό για τη χώρα ερώτημα οι 156 βουλευτές της ΝΔ.Θα απαντήσουν τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην κάλπη, έτσι όπως το Σύνταγμά μας ορίζει. Ο εφιάλτης τελειώνει. Η Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου θα επιστρέψουν. Η δικαιοσύνη θα ξαναγίνει ο κανόνας. Οι ανισότητες, η αδικία, οι παρακρατικές μέθοδοι, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, σύντομα θα λάβουν ένα τέλος. Από την πρώτη στιγμή θα σκίσουμε τις μαύρες σελίδες της αδικίας και του αυταρχισμού. Τέλος στους νόμους της εργασιακής ζούγκλας, της λεηλασίας της πρώτης κατοικίας. Στην ποινική ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Στην ασυλία των εταιριών που κερδοσκοπούν σε ρεύμα, πετρέλαιο, τρόφιμα. Μαζί θα βγάλουμε την Ελλάδα από το τέλμα, το ζόφο και την παρακμή. Θα ξαναχτίσουμε τις βάσεις για μια Ελλάδα της Δικαιοσύνης και της προκοπής. Μας λένε πολλοί: Αφήστε τη Δημοκρατία και ασχοληθείτε με την οικονομία. Όμως χωρίς Δημοκρατία δεν υπάρχει οικονομία. Χωρίς Δημοκρατία πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει Δικαιοσύνη. Και χωρίς Δικαιοσύνη δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή και σταθερότητα, δεν υπάρχει ανάπτυξη οικονομική. Είδαμε και βλέπουμε η αισχροκέρδεια να γίνεται κανόνας. Οι τιμές στα σουπερμάρκετ να ανεβαίνουν χωρίς μέτρο. Είδαμε και βλέπουμε τη δημοκρατία να κακοποιείται με βάναυσο τρόπο. Την ΕΥΠ να γίνεται ΚΥΠ, Καθεστωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην υπηρεσία του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η διαφθορά, η ολιγαρχία, το παρακράτος, η αποστασία, η οικογενειοκρατία το φωτογραφίζουν. Τόσο που όλοι πια γνωρίζουμε ότι το δίλημμα που θέτουμε στον ελληνικό λαό «Δημοκρατία ή εκτροπή», στην πράξη και στην κάλπη θα είναι: Δημοκρατία ή Μητσοτάκης. Και η απάντηση, θα είναι τελικά συντριπτική.Posted by Alexis Tsipras on Wednesday, February 1, 2023 «Είδαμε τη χώρα μας να γίνεται η χειρότερη σε όλο το Δυτικό κόσμο σε απώλειες αναλογικά με το πληθυσμό της από την πανδημία» ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εγκαλώντας παράλληλα την κυβέρνηση πως «αντί να τα δώσει στοχευμένα σε όσους έχουν ανάγκη στήριξης, είδαμε να κερδίζουν για άλλη μια φορά οι ισχυροί και οι ημέτεροι και τη φτώχεια να αυξάνεται, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασφυκτιούν». Παράλληλα, «η μαύρη αγορά, η αισχροκέρδεια, η πιο φαύλη εκμετάλλευση της οικονομικής κρίσης από μια κρατικοδίαιτη ολιγαρχία, (σ.σ. είδαμε) να γίνονται κανονικότητα, όχι απλώς με την ανοχή, αλλά με τις ευλογίες της κυβέρνησης» κατά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος ενέταξε στο δριμύ κατηγορώ του απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα το ότι «είδαμε τέλος τη δημοκρατία μας να κακοποιείται με τον πιο βάναυσο τρόπο. Τις υποκλοπές να ρυπαίνουν τη δημόσια ζωή», αλλά και «την ΕΥΠ να γίνεται ΚΥΠ, Καθεστωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην υπηρεσία των σχεδίων του καθεστώτος Μητσοτάκη», όπως σημείωσε. Τα καθεστώτα πέφτουν με πάταγο Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όλα τα παραπάνω «δεν ήταν αστοχία, ήταν μέθοδος διακυβέρνησης», κάνοντας την ίδια ώρα λόγο για «καθεστώς Μητσοτάκη». Ωστόσο, «τα καθεστώτα όμως πέφτουν από το λαό. Και πέφτουν με πάταγο» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στους εργαζόμενους, τους νέους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην κοινωνική πλειοψηφία. Απονομιμοποίηση της «εκτροπής» Εξηγώντας τη στάση του κόμματός του κατά την προεκλογική περίοδο, «δε θα συμμετάσχουμε στις ψηφοφορίες της Βουλής. Δε θα νομιμοποιούμε τη πλειοψηφία της εκτροπής. Δε θα νομιμοποιούμε μια ηθικά και πολιτικά έκπτωτη κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Απευθυνόμενος, την ίδια ώρα, στον Πρωθυπουργό, «γιατί άραγε, δε σηκώνει το γάντι ;Γιατί δε προκηρύσσει εκλογές;» διερωτήθηκε, σχολιάζοντας πως «ο κος Μητσοτάκης φοβάται σα το διάολο το λιβάνι, τη λαϊκή ετυμηγορία. Γιατί ο κος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι την επόμενη των εκλογών δε θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου», χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό ως «αδίστακτο». Νέμεσις της λαϊκής κρίσης Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Μητσοτάκης «διέπραξε ύβρη απέναντι στη δημοκρατία. Τον περιμένει η Νέμεσις της λαϊκής κρίσης» εκτίμησε για τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και συνέχισε, λέγοντας πως «είναι πλέον καθαρό σε κάθε προοδευτικό πολίτη, γιατί η νίκη και μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές της απλής αναλογικής, είναι αυτή που θα φέρει τη πολιτική αλλαγή και τη προοδευτική διακυβέρνηση». Για το λόγο αυτό, είναι «κρίμα για τη δημοκρατία, κρίμα για την προσπάθεια του λαού να απαλλαγεί από το άχθος Μητσοτάκη, ηγεσίες κομμάτων που ορκίζονται στη δημοκρατία, να υψώνουν αδιαπέραστα τείχη ανάμεσα στις δυνάμεις της δημοκρατίας», όπως περιέγραψε ο κ. Τσίπρας. Ανιστόρητο διμέτωπο Με «φωτογραφική» διάθεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, «ακριβώς σε στιγμές, που πρωταρχικό καθήκον όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δε μπορεί να είναι άλλο από την υπεράσπισή της ίδιας της δημοκρατίας. Είναι κρίμα να επιλέγουν ένα ανιστόρητο διμέτωπο που διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη και αξιοποιείται από αυτό. Είναι κρίμα να μη θέλουν να καταλάβουν ότι οι όποιες διαφορές των προοδευτικών δυνάμεων, σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές, λύνονται στο πεδίο της δημοκρατίας και μόνο εκεί» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «κι αυτό το πεδίο οφείλουμε όλοι μαζί, πρωτίστως να το καθαρίσουμε από τη λάσπη του κυρίου Μητσοτάκη». Απαντώντας, ακόμη, στις αιτιάσεις περί «μονοθεματικής αντιπολίτευσης» με επίκεντρο το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία, «χωρίς Δημοκρατία δεν υπάρχει οικονομία» ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, θέτοντας ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας την «αποκατάσταση του Κράτους δικαίου, των θεσμών και των κανόνων της δημοκρατίας». Ταυτόχρονα, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι «δεν έχει οδηγήσει τη χώρα μονάχα σε μια πρωτοφανή συνθήκη συρρίκνωσης αυτονόητων για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, δημοκρατικών δικαιωμάτων, αλλά και σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία», ενώ «Μητσοτάκης και επενδυτική βαθμίδα είναι δύο έννοιες ασύμβατες», όπως υποστήριξε. Ψευδείς εντυπώσεις Επιχειρώντας, ακόμη, έναν απολογισμό της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αυτή «σεβάστηκε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια», υπογράμμισε από πλευράς του ο κ. Τσίπρας, τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης «επιχείρησε να παρουσιάσει ως δικό του δήθεν επίτευγμα, την οικονομική σταθερότητα και τη μείωση των επιτοκίων στις αρχές της θητείας του, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για τη σταθερότητα με πολύ κόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε. Και επιχειρεί ακόμη και σήμερα να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις ακόμη και για τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης», όπως είπε. Παραγωγός της αστάθειας «Η Ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε 4συνεχόμενες φορές από κάθε έναν από τους 4 διεθνείς οίκους αξιολόγησης, επι των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τις μισές, επι των ημερών του κου Μητσοτάκη. Ας σταματήσει λοιπόν να μιλάει για σταθερότητα ο βασικός παραγωγός της αστάθειας στη πολική ζωή της χώρας, ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, της ακρίβειας, των ανισοτήτων και της εκτροπής» σχολίασε ο κ. Τσίπρας και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προτάσσοντας το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη κατοικία, το δικαίωμα κάθε νέου σε ποιοτικές σπουδές, το δικαίωμα κάθε συνταξιούχου σε αξιοπρεπείς συντάξεις, το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αξιοπρεπή φροντίδα υγείας. Κοιτώντας, επιπλέον, προς το εσωτερικό του κόμματός του, σημείωσε ότι «θέλουμε η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές να είναι βαθιά δημοκρατική. Να εκπροσωπεί όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας κι όχι τους επαγγελματίες της εξουσίας», αλλά και να «κόψει αποφασιστικά τον ομφάλιο λώρο του κράτους με το κόμμα». Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάργηση σειράς διατάξεων που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση από τις πρώτες ημέρες της «προοδευτικής διακυβέρνησης», ανάμεσα στις οποίες τα εργασιακά νομοσχέδια, την Πανεπιστημιακή αστυνομία, το πτωχευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, την ποινική ασυλία των τραπεζικών στελεχών, την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και τη «θεσμική απαξίωση των ανθρώπων του πολιτισμού και την υποβάθμιση των πτυχίων τους. Τέλος, η αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας «αποτελεί πλέον και υπαρξιακής σημασίας διακύβευμα για τη χώρα» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζητώντας «να δώσουμε τη μάχη της απαλλαγής από το ζόφο του καθεστώτος Μητσοτάκη». «Η αισχροκέρδεια έχει τη σφραγίδα και την ανοχή Μητσοτάκη. Οι υποκλοπές έχουν τη φυσική και ηθική αυτουργία Μητσοτάκη. Η εκτροπή έχει όνομα και επώνυμο», υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως το δίλημμα «στην πράξη και στη κάλπη θα είναι: Δημοκρατία ή Μητσοτάκης». Οι βασικοί άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Για την αισχροκέρδεια: Κρατικοποίηση της ΔΕΗ, για να γίνει ξανά Δημόσια και να ηγείται της προσπάθειας να πέσουν οι τιμές στο ρεύμα. Με Προστασία από τις αποκοπές ρεύματος των ευάλωτων καταναλωτών. Με επιβολή πλαφόν στην τιμή χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας Με διατίμηση στη λιανική φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Για τα εργασιακά: • Αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ, από τον πρώτο χρόνο • Αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10 %, από τον πρώτο χρόνο • Θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα • Ξεπάγωμα των τριετιών • Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας • Επανίδρυση του ΣΕΠΕ • Επαναφορά του 8ωρου και τωναπλήρωτων υπερωριών Για την οικονομία: • Αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους (ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, εργαζόμενους με μπλοκάκι) • Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή • Μείωση των ΕΦΚ στα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή της ΕΕ • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος • Προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς • 120 δόσεις και κούρεμα βασικής οφειλής για τα χρέη στο δημόσιο • Κανόνες στη λειτουργία των funds • Και Δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα Για τους συνταξιούχους: • Επιστροφή όλων των αναδρομικών τους σε 3 ετήσιες δόσεις • Επαναφορά της 13ης σύνταξης του 2019 • Αύξηση των συντάξεων όπως ορίζει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ • Αποκατάσταση των αδικιών που δημιουργούνται από την προσωπική διαφορά • Κατάργηση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης Για τις μητέρες: • Αύξηση και μετατροπή του επιδόματος παιδιού σε επίδομα μητέρας. Και χορήγησή του στη μητέρα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 24 έτη ανεξαρτήτως σπουδών. • Ειδική άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες • Βρεφονηπιακοί σταθμοί για όλα τα παιδιά Για τα νέα ζευγάρια: • Προσιτή κατοικία με χαμηλά ενοίκια μέσα από τη δημιουργία τράπεζας στέγης και τον έλεγχο του Airbnb • Διπλασιασμός του επιδόματος ενοικίου Για την Υγεία: • Άμεση πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών. Πρόσληψη επιπλέον 10.000 σε βάθος τριετίας • Μονιμοποίηση του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε τη μάχη της πανδημίας στην πρώτη γραμμή • Ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. • Αναδιαμόρφωση μισθολογίου με Εισαγωγικό μισθό πρωτοδιοριζόμενουγιατρού τα 2.000 ευρώ και κίνητρα για την ένταξη νεών γιατρών στο ΕΣΥ. Για την Παιδεία: • 20.000 διορισμοί μόνιμων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης • Διπλασιασμός της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια και του αριθμού των μελών ΔΕΠ σε βάθος τετραετίας. • Δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. • Επαναφορά λειτουργίας των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών • Αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ μετά της κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης και Δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις σχολές χαμηλής ζήτησης. Για το κράτος: • Αντικατάσταση του επιτελικού κράτους που έχει γίνει ανέκδοτο με ένα δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος. Με δομές αξιοκρατίας και διαφάνειας. Με δραστικό περιορισμό των μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων. • Ολική αναδιοργάνωση της ΕΥΠ, διαφανή και δημοκρατική λειτουργία και επαναφορά της στον ιδρυτικό της σκοπό, δηλαδή την εθνική ασφάλεια και τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. • Αναδιοργάνωση και κάθαρση της Ελληνικής Αστυνομίας από τους επίορκους αστυνομικούς. Με στόχο να καταπολεμεί και όχι να συνεργάζεται με το έγκλημα. • Έμπρακτη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτόχρονα έλεγχος όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων που αποφασίστηκαν τα τρία τελευταία χρόνια. Παιχνίδια με την άμυνα της χώρας δε θα ανεχτούμε. Για τον Πολιτισμό: -Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομίας Ειδήσεις σήμερα: Αν δεν χιονίσει, θα… βρέξει – H «μάχη» των μετεωρολόγων για τα χιόνια Χωρίς Ηλεκτρικό σήμερα 12-3 για να κάνουν οι εργαζόμενοι γενική συνέλευσηΣήμερα το «ύστατο χαίρε» στον συγκυβερνήτη του μοιραίου Phantom F-4

