Χριστοδουλάκης: Πάμε όλοι μαζί για να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή Με σύνθημα «η Αλλαγή είναι εδώ» και με ένα βίντεο 93 δευτερολέπτων, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική Με κεντρικό σύνθημα «η Αλλαγή είναι εδώ» ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του στην Ανατολική Αττική. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, εγκαινίασε την προεκλογική του καμπάνια ως υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με ένα βίντεο. Στο βίντεο επιχειρείται να απαντηθούν με σημειολογικό και συμβολικό τρόπο τα βασικά ερωτήματα που τίθενται τα τελευταία χρόνια για το ΠΑΣΟΚ. «Με ποιους είστε», «ποιες είναι οι αξίες σας», «από πού έρχεστε», «αν αλλάξατε», είναι κάποια από τα ερωτήματα που που απαντώνται μέσα από επιλεγμένες εικόνες στο 93 δευτερολέπτων βίντεο του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Σε ανάρτησή του στα social media ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αναφέρει: «Ξεκινάμε λοιπόν και επίσημα για την Ανατολική Αττική! Πάμε όλοι μαζί για να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Πάμε δυνατά για να δώσουμε ξανά πνοή στην πατρίδα. Πάμε μπροστά για να διεκδικήσουμε λύσεις για την Ανατολική Αττική. Η αλλαγή είναι εδώ!» Μανώλης Χριστοδουλάκης – Υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής❗️Ξεκινάμε λοιπόν και επίσημα για την Ανατολική Αττική! Τώρα είναι η ώρα για την μεγάλη συστράτευση των προοδευτικών πολιτών. Πάμε όλοι μαζί για να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Πάμε δυνατά για να δώσουμε ξανά πνοή στην πατρίδα. Πάμε μπροστά για να διεκδικήσουμε λύσεις για την Ανατολική Αττική. Να αλλάξουμε το παράδειγμα στην πολιτική. Δίπλα στην κοινωνία και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. ✊️Η αλλαγή είναι εδώ!Posted by Μανώλης Χριστοδουλάκης on Saturday, January 28, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Αν δεν χιονίσει, θα… βρέξει – H «μάχη» των μετεωρολόγων για τα χιόνια Χωρίς Ηλεκτρικό σήμερα 12-3 για να κάνουν οι εργαζόμενοι γενική συνέλευσηΣήμερα το «ύστατο χαίρε» στον συγκυβερνήτη του μοιραίου Phantom F-4 Best of Network 01.02.2023, 12:15 02.02.2023, 07:26 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 10:49

