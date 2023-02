Κύπρος: Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η προεκλογική εκστρατεία 14 υποψήφιοι διεκδικούν το χρίσμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ολοκληρώνεται απόψε τα μεσάνυχτα η προεκλογική εκστρατεία των 14 υποψηφίων που διεκδικούν το χρίσμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αύριο Σάββατο παραμονή των εκλογών, καθώς και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, ημέρα διεξαγωγής του πρώτου γύρου για την εκλογή του νέου ΠτΔ στην Κύπρο, απαγορεύεται η μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές. Επίσης απαγορεύονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις, η ρίψη φυλλαδίων, η ανάρτηση πανό ή η αναγραφή συνθημάτων σχετικά με τις εκλογές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών και Αστυνομίας Κύπρου, η τελετή ανακήρυξης του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», στη Λευκωσία, το βράδυ της Κυριακής 5 του μηνός ή την επόμενη Κυριακή 12 του μηνός , στην περίπτωση που υπάρξει επαναληπτική εκλογή. Η ακριβής ώρα της ανακήρυξης θα ανακοινωθεί από τον Γενικό Έφορο Εκλογών. Ειδήσεις σήμερα: Σήμερα το ύστατο χαίρε στον σμηναγό Τσιτλακίδη στο Νευροκόπι Δράμας«Κληρώνει» σήμερα για τον χιονιά που έρχεται – Διχογνωμία των μετεωρολόγων Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος του Survivor All Star Best of Network 03.02.2023, 10:30 03.02.2023, 09:55 03.02.2023, 10:28 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 09:11 02.02.2023, 19:00

