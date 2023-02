Μανιτάκης: Δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας με το «φρένο» στο κόμμα Κασιδιάρη Κοινοβουλευτικά ανοίκεια η αποχή ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή, δηλώνει ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου «Δεν βλέπω εκ πρώτης όψεως να υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας» στην τροπολογία για το «φρένο» το κόμμα Κασιδιάρη, δήλωσε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Αντώνης Μανιτάκης. «Δεν στερείται του εκλογικού δικαιώματος ο Κασιδιάρης ούτε απαγορεύεται γενικά και αόριστα η λειτουργίας ή ίδρυση κάποιου κόμματος. Δεν υπάρχει δηλαδή παραβίαση της σχετικής συνταγματικής διάταξης που ορίζει απαγορεύει την στέρηση εκλογικού δικαιώματος εφόσον δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα καταδικαστεί. Αυτό το κώλυμα το παρακάμπτει με περίτεχνο συνταγματικό τρόπο η νομοθετική τροποποίηση», ανέφερε ο κ. Μανιτάκης στο Πρώτο Πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, με την τροπολογία διευρύνεται κάπως μία ήδη υπάρχουσα νομοθετική ρύθμιση. «Με βάση αυτή τη διάταξη, η οποία δεν επέτρεπε την αναγνώριση του κόμματος και τη συμμετοχή του σε εκλογές εάν στην ηγεσία του ή στην προεδρία του ή στην Γενική Γραμματεία ή μέλος της διοίκησης συμμετείχε κάποιος που είχε καταδικαστεί για ορισμένα αδικήματα. Με την τροποποίηση επιτρέπεται να αποκλεισθεί από τον Άρειο Πάγο από τις εκλογές η κατάρτιση συνδυασμού εκλογικού στην ηγεσία του οποίου συμμετέχει τυπικά ή πραγματικά πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα από τα Σύνταγμα και το Ποινικό κώδικα αδικήματα» εξήγησε. «Η διάταξη αυτή έχει και ένα άλλο ρητό συνταγματικό έρεισμα που θέλει να δείξει για ποιο λόγο μπορεί να παρακαμφθεί συνταγματικά και θεμιτά η διάταξη του Συντάγματος που απαγορεύει την στέρηση εκλογικού δικαιώματος. Η νομοθετική πρόβλεψη επικαλείται την διάταξη του Συντάγματος που ορίζει ότι κόμματα οφείλουν με την οργάνωση και λειτουργίας να να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος». «Κοινοβουλευτικά ανοίκεια» η αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες Κριτική άσκησε ο κ. Μανιτάκης στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, αν και διευκρίνισε ότι δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη του Συντάγματος, ούτε και ο κανονισμός της Βουλής. Άλλωστε, όπως είπε, τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα αποχής από την ψηφοφορία. «Εκείνο όμως που μπορώ να πω αβίαστα είναι ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κοινοβουλευτικά ανοίκεια και συνεπάγεται μια συνταγματική απρέπεια. Αυτά έχουν σχέση με τη λειτουργία του πολιτεύματος. Δεν πρόκειται για ερμηνεία του Συντάγματος, αλλά για κανόνα άγραφο κοινοβουλευτικής δεοντολογίας που συνάγεται από το πνεύμα του Συντάγματος, από τις θεμελιώδεις αρχές και κοινοβουλευτικές που καθιερώνει το Σύνταγμα, οι οποίες είναι άγραφες, αλλά αποτελούν, όπως λένε και στην Αγγλία, μια “συνθήκη του πολιτεύματος”. Δηλαδή δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο το οποίο μεταξύ των άλλων βασίζεται στη λειτουργία του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης και της αντιπαράθεσης τους. Αυτή τη στιγμή η Βουλή νομίμως υπάρχει και λειτουργεί συνταγματικά και κοινοβουλευτικά και δεν τίθεται έλλειψης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει ούτε η λειτουργία συνιστά συνταγματική εκτροπή». Ειδήσεις σήμερα:Ευστάθιος Τσιτλακίδης: «Η μοίρα δεν σε άφησε να ολοκληρώσεις το έργο στα ατσάλινα φτερά σου» Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Πέφτει μέχρι και 10°C η θερμοκρασία με χιονοπτώσεις και ανέμους – Δείτε χάρτεςΣαραντάχρονος κατήγγειλε πως ο πατέρας του τον βίαζε για 20 χρόνια BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 03.02.2023, 08:05 03.02.2023, 10:28 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 13:51 03.02.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )