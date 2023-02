Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την τοξικότητα στην πολιτική σκηνή

Για το περιστατικό της επίθεσης του Γιώργου Βαρεμένου στην Άννα Καραμανλή, αλλά και για την τροπολογία στο κόμμα Κασιδιάρη, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Καταρχάς είναι ένα απαράδεκτο περιστατικό, τα λόγια περιττεύουν, η εικόνα “μιλά” από μόνη της. Όμως να μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα και να μην τα εξισώνουμε. Η Άννα Καραμανλή, εξέφρασε μία άποψη, επέλεξε να κάνει κριτική σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Έχουμε δει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές κατά καιρούς. Και ο συνομιλητής της, επειδή δεν του αρέσει η άποψη, επειδή ερεθίστηκε λίγο παραπάνω, της αρπάζει τη φωτογραφία και την πετάει κάτω και κάνει αυτές τις κινήσεις αυτές που κάνει. Δεν είναι πράγματα που μπορεί να τα βάλει κανείς σε οποιαδήποτε ζυγαριά», είπε αρχικά μιλώντας στο Mega. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq8ojiu1fsmx) «Το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πάρα πολύ τοξικό όχι με δική μας επιλογή. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν επιδιώκουμε αυτή την ένταση, δεν έχουμε λόγο να επιδιώκουμε αυτή την ένταση. Αντιθέτως θέλουμε να αντιπαρατεθούμε σε επίπεδο αξιών, αρχών λόγων και κυρίως έργων», συνέχισε και πρόσθεσε: «Έργων που κάναμε κατά τη διάρκεια της 4ετίας μας και πάνω στην τεκμηριωμένη πρότασή μας για το τι μπορεί να περιμένουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι νέοι, η μεσαία τάξη, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι συνταξιο9ύχοι, η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της για την επόμενη μέρα των εκλογών και της νέας 4ετίας. Εκεί θα εστιάσουμε, από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να διαχέονται στον δημόσιο διάλογο και βίο, ανυπόστατα πράγματα, συκοφαντίες και κατηγορίες, τακτικές και λογικές που όχι μόνο θίγουν προσωπικότητες και αξιοπρέπειες αλλά πολλές φορές οδηγούν στην απονομιμοποίηση θεμελιωδών λειτουργιών της δημοκρατίας». «Είναι αδιανόητο να αφήνουμε πολίτες να πιστεύουν ότι είναι διέξοδος η ψήφος στους φασίστες» Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην τροπολογία για το «κόμμα Κασιδιάρη». «Σε ό, τι αφορά στη ρύθμιση, εμείς με ειλικρίνεια επιδιώκαμε και θα εξακολουθούμε να επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συναίνεση. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα κόμματα έχουν αυτή τη ρύθμιση από τον Νοέμβριο. Το σώμα, τον κορμό της ρύθμισης την έχουν τα κόμματα από τον Νοέμβριο, προκειμένου να πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή σύγκλιση», τόνισε. «Αυτή η ρύθμιση λέει με απλά λόγια, ότι όποιος έχει καταδικαστεί έστω και πρωτόδικα για εγκληματική οργάνωση, δεν μπορεί να είναι αρχηγός πραγματικός ή εικονικός, ενός κόμματος που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η ρύθμιση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, δεν πάει στα ιδεολογικά κίνητρα ή στο οτιδήποτε άλλο. Πατάει σε υφιστάμενη διάταξη υπό την προϋπόθεση της καταδίκης για εγκληματικής οργάνωσης. Όπως σωστά ειπώθηκε, η Βουλή ψηφίζει και η ερμηνεία είναι στην Δικαιοσύνη, στον Άρειο Πάγο, που θα συνεκτιμήσει μία σειρά από πράγματα. Τρίτον, εδώ δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε τα πράγματα ή προσχηματικά να βρίσκουμε διαφωνίες και να προσπαθούμε να φέρουμε κάτι δικό μας για να μην θεωρηθεί ότι συναινούμε σε μία πρωτοβουλία που πήρε κάποιος άλλος», ξεκαθάρισε αναφορικά με την τροπολογία ο κ. Οικονόμου. «Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μία ρύθμιση που περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε, εάν ρωτήσετε συνταγματολόγους. Για να μην πει ότι συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση, φτιάχνουν ένα “πράγμα” που εγκυμονεί όλους τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε. Είναι υποχρέωσή μας να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του Συντάγματος και να εξασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και να διαμορφώσουμε ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ούτε λεπτό από την πολιτική μάχη που πρέπει να δίνουμε, είναι αδιανόητο να αφήνουμε πολίτες να πιστεύουν ότι είναι διέξοδος η ψήφος στους φασίστες», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: «Κληρώνει» σήμερα για τον χιονιά που έρχεται – Διχογνωμία των μετεωρολόγων Ομοβροντία κατά Βαρεμένου για το bullying στην Καραμανλή: Σάλος στα social media, αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ Survivor All Star: Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος – Δείτε βίντεο

