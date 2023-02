Ομοβροντία κατά Βαρεμένου για το bullying στην Καραμανλή: Σάλος στα social media, αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ

Ορυμαγδό επικριτικών σχολίων σε βάρος του προκάλεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος για την ενέργειά του σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, να αρπάξει από τα χέρια της Άννας Καραμανλή και να σκίσει μία φωτογραφία, που έδειχνε στην κάμερα η συνάδελφός του της ΝΔ. Το περιστατικό προκάλεσε σάλο στα social media με χιλιάδες χρήστες να καταδικάζουν την πρωτοφανή κίνηση, με τη βίαιη χειρονομία του κ. Βαρεμένου, αν και υπήρξαν και πολλοί χρήστες, που επέκριναν και τη στάση της κυρίας Καραμανλή. Η βουλευτής της ΝΔ εμφάνισε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται σε θέατρο το βράδυ μετά την τραγωδία με απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, επικρίνοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υποκρισία. Η κριτική προς την κυρία Καραμανλή επικεντρώθηκε στο ότι χρησιμοποίησε το γεγονός αυτό για πολιτικούς λόγους, όταν μάλιστα και η ίδια είχε παραστεί εκείνη την ημέρα σε διάφορες εκδηλώσεις. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7uhpq1zjgh) Σε απάντηση αυτών των αναρτήσεων, η κυρία Καραμανλή ανέβασε στο twitter την πρόσκληση, που είχε για μία εκδήλωση – φωτογραφίες από την οποία κυκλοφόρησαν στα σόσιαλ μίντια από επικριτές της – που όμως είχε γίνει την προηγούμενη ημέρα της τραγωδίας. «Πάλι «αλήθειες» λένε τα trolls του ΣΥΡΙΖΑ. Και για του λόγου το αληθές (η πρόσκληση πιο κάτω) 29/1 ήταν η πίτα που πήγα και όχι 30/1» έγραψε η βουλευτής της ΝΔ, αναφερόμενη στην εκδήλωση του σωματείου ΠΕΡΑ. Ωστόσο, έτσι κι αλλιώς, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογήθηκε η συμπεριφορά του κ. Βαρεμένου και μάλιστα αναγκάστηκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίσει απαράδεκτη την αντίδρασή του. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κράτησε πάντως ίσες αποστάσεις, μιλώντας για «πρόκληση» και «πολιτική καπηλεία μίας τραγωδίας» από την κυρία Καραμανλή, την οποία κάλεσε να ζητήσει συγνώμη, όπως είχε πράξει και νωρίτερα ο κ. Βαρεμένος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά τα περιστατικό που ξύπνησε άσχημες μνήμες, είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κίνησή του, αρνούμενος ότι ήταν επίθεση προς μία γυναίκα βουλευτή, αποδίδοντας τη δημιουργία των αρνητικών εντυπώσεων στη δύναμη του τηλεοπτικού γυαλιού. «Το να λέει κανείς ότι είναι επίθεση απέναντι στην κυρία Καραμανλή, δεν το θεωρώ σοβαρό. Το διευκρίνισα όσο πιο εμφατικά μπορούσα. Η τηλεοπτική εικόνα μπορεί να είναι τέτοια που αλλοιώνει τα πάντα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρεμένος. Για την ίδια την κυρία Καραμανλή, η ενέργεια του συναδέλφου της, ήταν μία «σεξιστική επίθεση», η οποία εντάσσεται, όπως δήλωσε με έμφαση «στο ευρύτερο πλαίσιο της τοξικότητας που έχουν χτίσει στον ΣΥΡΙΖΑ». Για ακραία σεξιστική επίθεση έκανε λόγο και η ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπερβεί κάθε όριο αθλιότητας» και σημειώνει ότι η κίνηση του «θύμισε αντίστοιχες εικόνες με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής» και «αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό μας πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα». Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κ. Βαρεμένου και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία επισήμανε σε twit ότι «δυστυχώς, ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα επιθέσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε στελέχη άλλων κομμάτων, που κάθε δημοκρατικός πολίτης αποδοκιμάζει». Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης διευκρίνισε ότι θεωρεί απαράδεκτη μεν την ενέργεια του κ. Βαρεμένου, αλλά και ότι «η Άννα Καραμανλη μη σεβόμενη τίποτα και κανέναν εκμεταλλεύτηκε χυδαία τον θάνατο 2 ηρώων της ΠΑ προς τέρψιν της αγωνίας της για τις εκλογές. Δυστυχώς καμία ντροπή και κανένα όρο». Ειδήσεις σήμερα: Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία-μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη Ουκρανία: Έπιασαν υπουργό του Ζελένσκι με ένα εκατ. δολάρια σε μετρητά στον καναπέ – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος – Δείτε βίντεο

