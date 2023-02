Ρύθμιση για Κασιδιάρη: Τα «κλειδιά» του μπλόκου και η πλειοψηφία – μήνυμα στον Άρειο Πάγο

Η ρύθμιση για «μπλόκο» στο κόμμα που έχει ιδρύσει ο πρωτόδικα καταδικασμένος για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή Ηλία Κασιδιάρη θα είναι μια από τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις τελευταίες εβδομάδες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Το θέμα συζητήθηκε χθες ευρέως στο υπουργικό συμβούλιο, όταν έκλεισαν οι κάμερες μετά την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ η ρύθμιση πήγε στη Βουλή το απόγευμα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Γιατί είναι κρίσιμο να υπάρξει μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία; Σύμφωνα με κυβέρνηση, όσο περισσότεροι βουλευτές ψηφίσουν την επίμαχη ρύθμιση, τόσο ισχυρότερη θα είναι το πολιτικό μήνυμα προς τον Άρειο Πάγο να μην ανακηρύξει ως υποψήφιο το κόμμα «Έλληνες», εφόσον πίσω από την ηγεσία του κρύβεται ο πρωτόδικα καταδικασθείς Κασιδιάρης. Άλλωστε, ευρύτατη πλειοψηφία είχε υπάρξει και στην προηγούμενη νομοθετική παρέμβαση του 2021, με την οποία απαγορευόταν στους πρωτόδικα καταδικασμένους για τα αδικήματα που αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή να είναι επικεφαλής ή γενικοί γραμματείς κομματικών σχηματισμών. Το «κλειδί», κατά την κυβέρνηση, είναι η στόχευση της «πραγματικής ηγεσίας» των εν λόγω σχηματισμών, όπως του κόμματος «Έλληνες» που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τι σημαίνει «πραγματική ηγεσία»; «Η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα», αναφέρεται συγκεκριμένα στην επίμαχη διάταξη. Και, βεβαίως, η διάταξη υπερβαίνει το συνταγματικό κώλυμα της «τελεσίδικης καταδίκης», κάνοντας, ουσιαστικά τον πρώτο βαθμό καταδίκης, την αποφασιστική παράμετρο. Παράλληλα, μια ακόμα ασφαλιστική δικλείδα για την «πραγματική ηγεσία» είναι η πρόβλεψη της παραγράφου 1 της τροπολογίας, με βάση την οποία ο Άρειος Πάγος θα λαμβάνει υπόψιν την καταδίκη ιδρυτικών μελών ή υποψηφίων βουλευτών ενός κόμματος, όπως του κόμματος Κασιδιάρη ή της Χρυσής Αυγής, για τα αδικήματα που προβλέπονται στον νόμο. «Πρόκειται για την ανταπόκριση της πολιτείας στην καταστατική, αλλά θα έλεγα και στην ηθική υποχρέωση της δημοκρατίας να περιφρουρείται από τους εχθρούς της. Γιατί η τελευταία δεν μπορεί να νομιμοποιεί, σίγουρα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί, οργανώσεις που ανοιχτά υπονομεύουν τη λειτουργία της», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την έναρξη του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος ουσιαστικά τη συνταγματική διάταξη ότι ο Άρειος Πάγος οφείλει να ανακηρύσσει υποψήφια κόμματα που υπηρετούν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Η κουβέντα στο υπουργικό Η συζήτηση για την εν λόγω ρύθμιση σχεδόν μονοπώλησε την κουβέντα στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, με τους δύο υπουργούς που κατήρτισαν τη ρύθμιση Μάκη Βορίδη και Γιώργο Γεραπετρίτη να απαντούν σε ερωτήματα και προβληματισμούς συναδέλφων τους. Ένας προβληματισμός που προβλήθηκε έχει να κάνει με τη συνταγματική ευστάθεια της εν λόγω διάταξης. Η απάντηση από μέρους κυβερνητικών πηγών είναι ότι η διάταξη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Συντάγματος. «Στο τέλος της ημέρας, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Αρείου Πάγου το τι θα κρίνει», έλεγε προς το thetimes|-.gr αρμόδια κυβερνητική πηγή. Άλλος υπουργός, κατά τη συζήτηση που έγινε, εξέθεσε τον προβληματισμό του μήπως ο πρωτόδικα καταδικασμένος Κασιδιάρης επιχειρήσει κάποια ντρίμπλα για να επιβάλλει την παρουσία του στο κοινοβούλιο μέσω άλλου σχηματισμού. Κάτι τέτοιο, πάντως, δεν διαφαίνεται σε αυτή τη φάση, ούτε είναι κάποιος άλλος επικεφαλής ήδη υφιστάμενου κόμματος δεξιότερα της ΝΔ διατεθειμένος να «ανοίξει παρτίδες» μαζί του. Παράλληλα, ο εν λόγω προβληματισμός απαντάται και από την ίδια τη διάταξη που δημιουργεί πρόβλημα σε όσα κόμματα περιλάβουν στους συνδυασμούς τους καταδικασμένους για τα επίμαχα αδικήματα. Ποιοι θα ψηφίσουν Η επίμαχη ρύθμιση θα ψηφιστεί στη Βουλή την Τρίτη και ήδη τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης. Το κρίσιμο ερώτημα ως τώρα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα συμμετάσχει στην εν λόγω ψηφοφορία, θα επιμείνει ως το τέλος στη ρύθμιση που αυτός έχει προτείνει. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι η ρύθμιση που προκρίνει η κυβέρνηση αγγίζει την ουσία της υπόθεσης με την προβολή της έννοιας της «πραγματικής ηγεσίας», σε αντίθεση με τη ρύθμιση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον Άρειο Πάγο να εξετάζει, επί της ουσίας, την ιδεολογία ενός κόμματος, μιας και προβλέπει ότι ένα ακόμα δεν θα ανακηρύσσεται υποψήφιο εφόσον και ένα απλό μέλος του κόμματος έχει τελέσει εγκλήματα με ναζιστικό ή ρατσιστικό κίνητρο, στο πλαίσιο δράσης κόμματος ή στο όνομά του. Αντιθέτως, παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει επί διατυπώσεων, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται θετικό να ψηφίσει την εν λόγω διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση. Αντίστοιχα, θετικά διακείμενη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση, η οποία θα τοποθετηθεί επισήμως σήμερα, ενώ ισχυρές επιφυλάξεις έχουν εκφράσει ήδη το ΚΚΕ ή το ΜεΡΑ25. Ειδήσεις σήμερα: Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία-μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη Ουκρανία: Έπιασαν υπουργό του Ζελένσκι με ένα εκατ. δολάρια σε μετρητά στον καναπέ – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος – Δείτε βίντεο

