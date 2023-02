Σέρβια – Βούτσιτς: Έδειξε στη Βουλή φωτογραφία του Δένδια με τον Άλμπιν Κούρτι που υπέστη φωτομοντάζ Παρουσίασε στο σώμα της Βουλής και τις δύο φωτογραφίες, τη μία δίπλα στην άλλη για να αποδείξει όσα έλεγε Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το Κόσοβο αποκάλυψε ότι είναι φωτομοντάζ η φωτογραφία που τον εμφανίζει χαμογελαστό δίπλα στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι. Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι πρόκειται για φωτογραφία από συνάντηση του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια με τον Άλμπιν Κούρτι η οποία υπέστη τεχνική επεξεργασία και στη θέση του Έλληνα υπουργού, εμφανίζει τον ίδιο. Έδειξε μάλιστα στο σώμα της Βουλής και τις δύο φωτογραφίες τη μία δίπλα στην άλλη για να αποδείξει ότι έγινε φωτομοντάζ. Ο Βούτσιτς κατηγόρησε τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Σέρτζαν Μιλιβόγιεβιτς ως υπεύθυνο για το μοντάζ και τη διάδοση στο διαδίκτυο της συγκεκριμένης φωτογραφίας. «Εδώ είμαστε ο Κούρτι και εγώ, αν και δεν έχουμε βγάλει ποτέ μια τέτοια φωτογραφία, ούτε έχουμε κάνει χειραψία. Αυτή είναι στην πραγματικότητα μια φωτογραφία του Κούρτι με τον Δένδια. Αυτός ο βουλευτής που μίλησε πριν από λίγο (σ.σ. Σέρτζαν Μιλιβόγιεβιτς) εξαπάτησε το κοινό. Ποτέ δεν έσφιξα το χέρι του Κούρτι, ούτε τον αγκάλιασα. Απλώς για να έχετε κατά νου με τι είδους απατεώνες έχουμε να κάνουμε», είπε ο Βούτσιτς δείχνοντας τις δύο φωτογραφίες. - Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Πέφτει μέχρι και 10°C η θερμοκρασία με χιονοπτώσεις και ανέμους – Δείτε χάρτες Σαραντάχρονος κατήγγειλε πως ο πατέρας του τον βίαζε για 20 χρόνια Ευστάθιος Τσιτλακίδης: «Η μοίρα δεν σε άφησε να ολοκληρώσεις το έργο στα ατσάλινα φτερά σου» BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 03.02.2023, 08:05 03.02.2023, 10:28 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 19:19 03.02.2023, 16:00

