Τουρκία: Κατά Ελλάδας για νησιά και Δύσης για «ψυχολογικό πόλεμο» Νέες προκλητικές δηλώσεις Ακάρ για την Ελλάδα – Γιατί έκλεισαν τα προξενεία την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη Παναγιώτης Σαββίδης 03.02.2023, 06:23 Μετά την εμπρηστική ρητορική του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σειρά πήρε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, εξαπολύοντας νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας. Στη διάρκεια παρουσίας του σε χειμερινή άσκηση του τουρκικού στρατού στο Καρς, ο Ακάρ έστρεψε τα πυρά του κατά της χώρας μας για το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει «προκλητικές» τις επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων σε αυτά, όπως η πρόσφατη περιοδεία του Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου. «Σε απάντηση της έκκλησής μας για ειρήνη και διάλογο, η Ελλάδα επιδιώκει τεχνητές συμμαχίες και κάνει μάταιες εξοπλιστικές προσπάθειες, ενάντια στο πνεύμα της συμμαχίας και της γειτονίας. Και περιμένουμε να το καταλάβουν αυτό» δήλωσε. Ο ίδιος, τονίζοντας με νόημα πως «οι εκκλήσεις της Τουρκίας για διάλογο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αδυναμία», επανέλαβε πως η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα γεγονότα, ερμηνεύοντας το Διεθνές Δίκαιο σύμφωνα με τις τουρκικές επιδιώξεις. «Δεν απειλούμε την Ελλάδα. Λέμε αυτό που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος. Δεν επιτρέψαμε ποτέ κανένα τετελεσμένο γεγονός στην Κύπρο, στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να το φροντίσουμε» τόνισε. Σύμφωνα με τον Ακάρ η Τουρκία «καλεί την Ελλάδα σε ειρηνική επίλυση διαφορών», ωστόσο, την ίδια στιγμή είναι έτοιμη για να δράσει εναντίον όλων όσοι «παραβιάζουν τα δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Αναφορικά με την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ, ο Χουλουσί Ακάρ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα συμβεί σύντομα, ενώ όπως είπε το κλίμα των συνομιλιών είναι «θετικό» προς αυτή την κατεύθυνση, «παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες εναντία στις ενέργειές μας» όπως σχολίασε. «Πάγο» στα σχέδιο για απόκτηση F-16 – Απάντηση Καλίν Την ίδια ώρα ωστόσο που ο Ακάρ εμφανίζεται αισιόδοξος για την απόκτηση F-16 από τις ΗΠΑ, την έντονη ανησυχία τους για τα προσκόμματα που βάζει η Τουρκία στην ενταξιακή πορεία της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ εκφράζουν Αμερικανοί γερουσιαστές. Με διακομματική επιστολή που θα απευθύνεται στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ζητείται ευθέως να συνδεθεί το θέμα της νατοϊκής διεύρυνσης με το αίτημα που έχει υποβάλει η Άγκυρα για την αναβάθμιση και την αγορά νέων μαχητικών F-16. «Η αποτυχία επικύρωσης των πρωτοκόλλων ή υποβολής χρονοδιαγράμματος για την επικύρωση απειλεί την ενότητα της συμμαχίας σε μια καίρια συγκυρία, όπου η Ρωσία συνεχίζει την απρόκλητη εισβολή της στην Ουκρανία. Μια παραγωγική και αμοιβαία επωφελής διμερής σχέση ασφάλειας με την Τουρκία είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η αποτυχία της Τουρκίας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του τριμερούς Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Τουρκίας, Φινλανδίας και Σουηδίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το Κογκρέσο δεν μπορεί να εξετάσει τη μελλοντική υποστήριξη της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16, έως ότου η Τουρκία ολοκληρώσει την επικύρωση των πρωτοκόλλων ένταξης» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή, που κυκλοφορεί στην αμερικανική Γερουσία για τη συλλογή περισσότερων υπογραφών. Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, δήλωσε πως σε περίπτωση που η Τουρκία δεν παραλάβει F-16, αυτές που θα χάσουν θα είναι «οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες». Σχολιάζοντας την πιθανότητα η έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου να εξαρτηθεί από την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Καλίν είπε: «Εάν το αμερικανικό Κογκρέσο θέσει τη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ ως προϋπόθεση για το πρόγραμμα F-16, μπορούν να περιμένουν για πολύ καιρό. Δεν τα συνδέουν τα δύο» είπε ο Καλίν, προσθέτοντας : «Η Τουρκία έχει τη δική της αεροπορική, στρατιωτική δύναμη και θα ήθελε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε στρατιωτική αμυντική βιομηχανία και άλλα συναφή ζητήματα. Αλλά αν επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, είναι επιλογή τους, εμείς δεν θα υποχωρήσουμε». «Μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο η Δύση» Εντείνεται το κλίμα κατά της Τουρκίας στις δυτικές πρωτεύουσες, τόσο λόγω του τουρκικού βέτο στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όσο και της εντεινόμενης αντιδυτικής ρητορικής Τούρκων αξιωματούχων με στόχο την ψηφοθηρία ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Μαΐου. Η κίνηση έξι χωρών να κλείσουν τα προξενεία τους στην Τουρκία και άλλων τριών να προχωρήσουν στην έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας -για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα στην γείτονα- προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα. Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι πρέσβεις των εννέα χωρών που είτε έβαλαν προσωρινό «λουκέτο» στα προξενεία τους ή εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες επικαλούμενα «κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος». Οι ανησυχίες της Δύσης για «χτύπημα» στην Τουρκία, και ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, μετά τα πρόσφατα γεγονότα καψίματος του Κορανίου από διαδηλωτές σε Σουηδία, Δανία και Ολλανδία. Η κίνηση των συγκεκριμένων χωρών προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος κατηγόρησε τις ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για «ψυχολογικό πόλεμο» κατά της Τουρκίας. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι κυβερνήσεις των συγκεκριμένων χωρών επέλεξαν σκοπίμως την Παρασκευή, ακριβώς την ημέρα κατά την οποία η Τουρκία έθεσε στόχο να προσελκύσει 60 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε και ο πρεσβευτής της Νορβηγίας, προκειμένου η Άγκυρα να διαμαρτυρηθεί για άδεια που έδωσαν οι νορβηγικές αρχές για την πραγματοποίηση διαδήλωσης στο Όσλο -που είναι προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή- και η οποία χαρακτηρίστηκε «προκλητική ενέργεια» που θα στραφεί εναντίον του Κορανίου. Ειδήσεις σήμερα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος του Survivor All StarΟ διευθυντής της CIA προειδοποιεί για τις «φιλοδοξίες» της Κίνας όσον αφορά την Ταϊβάν Παναγιώτης Σαββίδης 03.02.2023, 06:23 BEST OF NETWORK 02.02.2023, 17:56 02.02.2023, 18:02 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 23:11 02.02.2023, 23:19 02.02.2023, 15:31

