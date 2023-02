Τσίπρας από Πάτρα: «Πολιτικά αδιανόητο» να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από την Πάτρα, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Επιχειρώντας έναν «απολογισμό» του κυβερνητικού έργου τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, «έμαθαν οι νεότεροι τι σημαίνει η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη στο πετσί τους 3.5 χρόνια τώρα» σχολίασε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε καθένα πολίτη «ό,τι και αν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές» να απαντήσει στο δίλημμα: «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Δικαιοσύνη ή Μητσοτάκης», στην κάλπη. Εκτιμώντας ότι «ήρθε η ώρα του λαού», ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «βαρύ τίμημα που πληρώνει ο ελληνικός λαός τα τριάμισι τελευταία χρόνια», καθώς «είδαμε και βλέπουμε τις τιμές στα Σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν χωρίς μέτρο. Και η Ελλάδα με τους χαμηλότερους μισθούς και τα χαμηλότερα εισοδήματα στην ΕΕ, να γίνεται η χώρα με τις υψηλότερες τιμές», όπως δήλωσε. Αναφερόμενος ειδικά στην νέα γενιά, «είδαμε να απαγορεύεται στους νέους μας ακόμα και να ονειρευτούν» υποστήριξε, ενώ «από την Μελίνα, πήγαμε στην κομπίνα» ανέφερε, παρομοιάζοντας με πλειστηριασμό την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Κόμμα σε ομηρεία Με μια εκτενή αναφορά στην υπόθεση των επισυνδέσεων, «είδαμε το σκοτάδι να απλώνεται πάνω από τη δημοκρατία. Το κράτος δικαίου να γίνεται παρακράτος Μητσοτάκη» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αναρωτήθηκε αν «θα δώσει μια εξήγηση ο κος Μητσοτάκης για αυτή τη πρωτοφανή εκτροπή; Ή θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές». Στο ίδιο πλαίσιο, «υπάρχουν λόγοι Εθνικής ασφάλειας που άκουγε τον κο Ανδρουλάκη ή ήθελε και συνεχίζει να θέλει το κόμμα του σε ομηρεία μετά τις εκλογές με απλή Αναλογική;» διερωτήθηκε και συνέχισε, λέγοντας για τον Πρωθυπουργό πως «έχει το θράσος σήμερα να μας κουνά και το δάκτυλο». «Ο ωτακουστής πρωθυπουργός που πιάστηκε με τον κοριό στη πλάτη μας κάνει μαθήματα κοινοβουλευτισμού. Και να μιλά για πεζοδρόμιο. Αυτός που τη κοινοβουλευτική μας δημοκρατία τη πρόδωσε και την απαξίωσε», σημείωσε. «Να τα φοβάται» τα πεζοδρόμια Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, «καλό είναι να του θυμίσουμε μιας και μιλάει για πεζοδρόμια και για πλατείες» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σχολιάζοντας πως «στα πεζοδρόμια και στις πλατείες κερδήθηκαν οι δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μας». «Ας μη τα υποτιμά λοιπόν τόσο πολύ τα πεζοδρόμια και τις πλατείες, ο κος Μητσοτάκης. Γιατί είναι μέρος της ιστορίας μας. Έδωσαν ζωή και αίμα στη Δημοκρατία, στην ελευθερία, στην περηφάνεια και την αξιοπρέπεια, του λαού και της πατρίδας μας. Να τα φοβάται, ναι. Αλλά να μην τα υποτιμά» εξήγησε από πλευράς του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Εξηγώντας, παράλληλα, τους λόγους της αποχής στο εξής της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, ο επικεφαλής της παρατήρησε πως «δε νομιμοποιούμε την εκτροπή. Δε νομιμοποιούμε τον ακρωτηριασμό της δημοκρατίας.», ενώ εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός «δε σηκώνει το γάντι», «γιατί ξέρει ότι όποτε και να τις προκηρύξει τη Δευτέρα των εκλογών θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου τελετή παράδοσης και παραλαβής». «Αν δεν αποφασίσει να μιμηθεί τον κύριο Σαμαρά του 2015», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στον προκάτοχό του, Αντώνη Σαμαρά. «Τρομοκρατούμε τους τρομοκράτες» Κατά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «ο κος Μητσοτάκης φοβάται τη λαϊκή ετυμηγορία» εκτίμησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας πως «η Δεξιά του 2023 έχει δυστυχώς επιστρέψει στη Δεξιά του 1989», κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «εκστρατεία μίσους και διαβολής», η οποία «θα εντείνεται όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης» ζητώντας εμμέσως από τα στελέχη του «ψυχραιμία και δημοκρατική εγρήγορση». «Να μην επιτρέψουμε στο καθεστώς να επιβάλει την τοξικότητα ως κανονικότητα», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, παραπέμποντας με νόημα στα λόγια του Γέρου της Δημοκρατίας, Γεώργιου Παπανδρέου: «τρομοκρατούμε τους τρομοκράτες». Επαμφοτερίζουσα η στάση του ΠΑΣΟΚ Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ άφησε νέες αιχμές από την Πάτρα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. «Όσα ζούμε είναι πρωτοφανή, αλλά κανείς δε μπορεί να πει ότι δεν τα περίμενε από τη ΝΔ ενός Μητσοτάκη», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «αυτό που δεν περιμένουμε ίσως είναι η επαμφοτερίζουσα στάση δυνάμεων του προοδευτικού και δημοκρατικού τόξου». «Και στο δημόσιο διάλογο, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης, πολέμου και τοξικότητας, εμείς επιχειρούμε να μιλάμε με πολιτικά επιχειρήματα και όχι με υπονοούμενα» τόνισε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας την ίδια ώρα πως «δε θεωρούμε ότι είναι ηθικά αδιανόητο. Θεωρούμε ότι είναι πολιτικά αδιανόητο, να αφήνεται σήμερα να εννοηθεί ότι ο κος Ανδρουλάκης θα μπορούσε την επόμενη των εκλογών με Απλή Αναλογική, να συνεργαστεί με τον κο Μητσοτάκη». Και συμπλήρωσε: «Και αυτό όχι γιατί δε μπορούμε να φανταστούμε πως το θύμα των υποκλοπών σήμερα, θα μπορεί αύριο να συγκυβερνά με τον θύτη του». «Αλλά γιατί δε μπορούμε να φανταστούμε πως είναι δυνατόν το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει στόχο να συνεργαστεί με τη ΝΔ του κου Μητσοτάκη, του κου Βορίδη, του κου Πλεύρη, του κου Γεωργιάδη και εσχάτως και του κου Καρατζαφέρη», όπως είπε. Καθαρή νίκη από την πρώτη Κυριακή Στην ίδια κατεύθυνση, «δε μπορούμε να φανταστούμε το κόμμα του Παπανδρέου αντί να είναι μέρος της αλλαγής και της προοδευτικής διακυβέρνησης να αφήνει ανοιχτό να γίνει υποστήριγμα της πιο άθλιας κυβέρνησης της δεξιάς από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, περιγράφοντας πως «για να ανοίξει ο δρόμος της αλλαγής και τη προοδευτικής συνεργασίας, προϋπόθεση αριθμητική αλλά και ηθική και πολιτική, από ότι φαίνεται, είναι η νίκη, και μάλιστα η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές της Απλής Αναλογικής». «Το ψωμί και η ελευθερία ήταν πάντα αξεχώριστα» Απαντώντας, επιπλέον, στις αιτιάσεις για την αντιπολιτευτική του προσήλωση σε ζητήματα του κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας, «το έλλειμμα δημοκρατίας εκδηλώνεται όχι μόνο με τις υποκλοπές αλλά και με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, με το λογαριασμό του ρεύματος, την τιμή της βενζίνης» ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως «το ψωμί και η ελευθερία ήταν πάντα αξεχώριστα». Επιπρόσθετα, εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε «ένα πρωτοφανές αδιέξοδο τόσο οικονομικό, όσο και κοινωνικό», καλώντας όλους τους προοδευτικούς πολίτες σε «κοινή συστράτευση και αγώνα». Κοιτώντας προς τις κερκίδες, «την έναρξη της προεκλογικής περιόδου την προκηρύσσουμε εμείς» απάντησε προς το πλήθος ο κ. Τσίπρας, καθώς ισχυρίστηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε να προκηρύξει εκλογές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες συνθήκες ότι εργάστηκε αποτελεσματικά για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για την οικονομική σταθερότητα». «Πυρηνικό ολοκαύτωμα» Ακόμη, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως «ιδιοποιείται τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τα εμφανίζει ως επιτυχίες της κυβέρνησής του», αλλά και πως «πλαστογραφεί ακόμα και την αλήθεια για τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης». Παρουσιάζοντας ακόμη πτυχές του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το «σχέδιό μας να ξαναβάλουμε τη χώρα στις ράγες της ευρωπαϊκής κανονικότητας», παραδεχόμενος με αυτοκριτική διάθεση πως «μάθαμε από τις επιτυχίες, τις δυσκολίες, ακόμα και από τις αστοχίες και τα λάθη μας». Εντούτοις, «εδώ δεν επρόκειτο για καμένη γη, εδώ επρόκειτο για πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έτσι είχαν αφήσει την πατρίδα μας» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην κατάσταση που παρέλαβε από τους προκατόχους του. Πολυνομοσχέδιο καταργήσεων «Γι’ αυτό θέλουμε να υπογράψουμε μαζί σας ένα συμβόλαιο δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Το υπογράφω ενώπιόν σας εξ ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα είναι βαθιά δημοκρατική» δεσμεύτηκε ο κ. Τσίπρας και προανήγγειλε πως «θα καταργήσουμε από τις πρώτες μέρες με νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη έχουμε ετοιμάσει, όλους τους νόμους και τις διατάξεις που βάζουν φραγμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη» με πολυνομοσχέδιο. Στην μνήμη των πεσόντων πιλότων, Στάθη Τσιτλακίδη και Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα που χάθηκαν πρόωρα, «αυτά τα παιδιά θέλουν στήριξη» δήλωσε ο κ. Τσίπρας και σχολίασε πως στη διακυβέρνησή του «στηρίξαμε τους ανθρώπους αυτούς». «Αυτοί που έχουν πλέον δημοσιονομικές δυνατότητες δεν αυξήσαν ούτε ένα ευρώ τα επιδόματά τους», συνέχισε. Τέλος, ως βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Τσίπρας σχολίασε για τον Πρωθυπουργό ότι «τον ενοχλεί η δημοκρατική παράδοση» του νομού και υποσχέθηκε την επαναφορά της Νομικής Σχολής Πατρών, την παρέμβαση για την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηρόδρομου στην Πάτρα και τη βελτίωση του δρόμου της Πατρών Πύργου, την επέκταση του Φράγματος Πηνειού στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και παρεμβάσεις για το περιβάλλον και την αναδιάταξη των μονάδων του ΕΣΥ στην περιοχή. «Σας καλούμε στη μάχη για να υπογράψει η μεγάλη πλειοψηφία το λαού μας αυτό το συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης με την ψήφο της στον ΣΥΡΙΖΑ» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζητώντας από τις νέες και τους νέους να προσέλθουν στην κάλπη. «Όποιος ξέχασε, θυμήθηκε και έμαθε, έμαθαν οι νεότεροι τί σημαίνει η δεξιά του κ. Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά αντιδρώντας στο άκουσμα του εν λόγω συνθήματος και τόνισε πως «ήρθε η ώρα να απαντήσει ο κάθε πολίτης, ό,τι κι αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, στο δίλημμα που επιτακτικά βάζει η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα: Δημοκρατία, ή Νέα Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, ή Μητσοτάκης». «Η απάντηση που θα δώσει ο λαός θα είναι συντριπτική. Η απάντηση θα είναι Δημοκρατία. Η απάντηση θα είναι Δικαιοσύνη. Η απάντηση θα είναι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές, όποτε και αν αποφασίσουν να στήσουν τις κάλπες», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας και επανέλαβε πως «ο εφιάλτης που ζούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα φτάσει στο τέλος του» και «η δημοκρατία, το κράτος Δικαίου, η Δικαιοσύνη θα επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο». Ειδήσεις σήμερα: Γιος κατέγραψε την οικιακή βοηθό να δέρνει μέχρι θανάτου την 90χρονη μητέρα του – Βίντεο Στάθης Τσιτλακίδης: Όταν ο πιλότος ερωτεύτηκε την λογοθεραπεύτρια στην Πάτρα Φρίκη στις ΗΠΑ: Γυναίκα στο Σικάγο έκρυβε για δύο χρόνια τη νεκρή μητέρα της μέσα σε καταψύκτη

