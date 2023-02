Τσαβούσογλου: «Εσκεμμένο» το κλείσιμο των προξενείων μερικών δυτικών χωρών στην Κωνσταντινούπολη Οι χώρες που έκλεισαν τα προξενεία τους δεν μοιράστηκαν με την Τουρκία καμιά πληροφορία για τους «λόγους ασφαλείας» που επικαλέσθηκαν, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέκρινε το πρόσφατο κλείσιμο δυτικών προξενείων στην Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «εσκεμμένη» και προσθέτοντας πως οι χώρες που προέβησαν σ’ αυτή δεν μοιράστηκαν με την Τουρκία καμιά πληροφορία για τους «λόγους ασφαλείας» που επικαλέσθηκαν. «Πιστεύουμε πως ήταν εσκεμμένο», δήλωσε ο Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο κλείσιμο των προξενείων. «Αυτό ακριβώς είπαμε όταν καλέσαμε τους πρεσβευτές στο υπουργείο», πρόσθεσε μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αργεντινής Σαντιάγο Καφιέρο που επισκέπτεται την Τουρκία. Οι πρεσβευτές των ΗΠΑ, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλήθηκαν χθες στο υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, το οποίο επέκρινε την απόφασή τους να κλείσουν προσωρινά διπλωματικές αποστολές και να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια έπειτα από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ευρώπη, κατά τις οποίες κάηκαν αντίτυπα του Κορανίου. Τουρκικές διπλωματικές πηγές επισήμαναν πως τέτοιες ταυτόχρονες ενέργειες δεν δείχνουν μια αναλογική και συνετή προσέγγιση, αλλά αντιθέτως εξυπηρετούν μόνο την «ύπουλη ατζέντα τρομοκρατικών οργανώσεων». «Γιατί έκλεισαν;», διερωτήθηκε ο Τσαβούσογλου. «Λένε πως υπάρχει τρομοκρατική απειλή. Αν υπάρχει τρομοκρατική απειλή, δεν θα έπρεπε -ιδιαίτερα εφόσον είναι σύμμαχοι- να μας πούν από πού προέρχεται αυτή η απειλή;» «Μας λένε, ‘έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία, υπάρχει απειλή. Γι’ αυτό κλείνουμε’. Από ποιόν προέρχεται; Πού; Ποιος θα το κάνει; Δεν υπάρχει πληροφόρηση γι’ αυτό», υποστήριξε. «Πρέπει να μοιραστούν αυτή την πληροφορία μαζί μας, δηλαδή με τις μονάδες ασφαλείας μας, με τις μονάδες των υπηρεσιών πληροφοριών μας, και εφόσον υπάρχει τέτοια απειλή, πρέπει να εξαλειφθεί πριν μετατραπεί σε επίθεση», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Οι χώρες αυτές δεν μοιράζονται «συγκεκριμένες» πληροφορίες και ντοκουμέντα με την Τουρκία, πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα:Δείτε live την κηδεία του σμηναγού Τσιτλακίδη – Συντετριμμένοι οι γονείς τουΤην Κυριακή θα το στρώσει ακόμη και στην Μεσογείων – Η πρόβλεψη Καλλιάνου για την Αττική Ο Κλίντον ασχολιόταν με τη Λεβίνσκι κι άφησε να του ξεφύγει ο μπιν Λάντεν, λέει πρώην βοηθός του BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 03.02.2023, 09:55 03.02.2023, 13:00 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 09:11 02.02.2023, 19:00

