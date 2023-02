MIG: Με ποσοστό άνω του 5% και ο Αναστάσιος Στάμου με τη ΡΟΛΟΠΑΚ

Με ποσοστό 5,02% συμμετέχει στη MIG ο κ. Αναστάσιος Στάμου και η Βιομηχανία Πλαστικών ΡΟΛΟΠΑΚ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και μετά την απόκτηση ποσοστού 5,48% από την κ. Δέσποινα Ηλιοπούλου μέσω της «Ratio Holding».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της MIG αναφέρει:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 3.2.2023 η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο κ. Αναστάσιος Στάμου υπέβαλαν στην Εκδότρια τις από 3.2.2023 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

Στοιχεία υπόχρεων: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αναστάσιος Στάμου

Πλήρης επωνυμία μετόχου: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 2.2.2023

Συνολικές θέσεις:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 4,76227%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 5,02836% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ήτοι 4,66553% άμεσα κατεχόμενο και 0,36283% έμμεσα κατεχόμενο

Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 47.242.062 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, εκ των οποίων 43.833.201 άμεσα κατεχόμενα και 3.408.861 έμμεσα κατεχόμενα

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Οι υπόχρεοι ελέγχουν ποσοστό 4,66553% μέσω της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσοστό 0,01040% μέσω της «RO ESTATE ONE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», ποσοστό 0,17775% μέσω της «RO ESTATE TWO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και ποσοστό 0,17468% μέσω της «RO ESTATE THREE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.».

