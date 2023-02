Qatargate: «Η Εύα Καϊλή προωθούσε ξεκάθαρα το Κατάρ» λέει Γαλλίδα ευρωβουλευτής Όταν την άκουσα τον Νοέμβριο να μιλάει για το Κατάρ κάτι δεν πήγαινε καλά, τόνισε η Μανόν Ομπρί «Καρφιά» για την Εύα Καϊλή και την εμπλοκή της στο Qatargate εξαπέλυσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής, Μανόν Ομπρί, η οποία και συνέταξε την έκθεση για την άρση ασυλίας των ευρωβουλευτών Αντρέα Κοτσολίνο και Μαρκ Ταραμπέλα. «Πώς γίνεται να υπάρχει δικαιολογία για έναν ευρωβουλευτή να δέχεται χρήματα; Ξέρετε οι ευρωβουλευτές ήδη πληρώνονται καλά και τα χρήματα αρκούν για να ζήσουν» τόνισε η Μανόν Ομπρί. «Έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια την επιρροή του Κατάρ στην ομιλία της Εύας Καϊλή» πρόσθεσε μιλώντας στον Alpha και υπογράμμισε ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ασκούσε επιρροή και διαφήμιζε το Κατάρ. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq89dpraedqx) «Όταν άκουσα την Εύα Καϊλή τον Νοέμβριο να μιλάει για το Κατάρ, κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτή δεν είναι μία ομιλία με κανονικές επισημάνσεις, προωθούσε ξεκάθαρα το Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια τον αντίκτυπο αυτής της επιρροής. Γιατί όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές υπερασπίζονται τόσο σθεναρά τα συμφέροντα του Κατάρ; Όμως, δεν μπορούσα να γνωρίζω τότε ότι υπήρχαν βαλίτσες γεμάτες με χρήματα», δήλωσε η Μανόν Ομπρί. Σύμφωνα με όσα είπε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής η πρεσβεία του Κατάρ, εκείνες τις μέρες, της έστειλε επείγουσα πρόσκληση για συνάντηση, καθώς είχε αντιδράσει σχετικά με τα όσα γίνονταν, αλλά εκείνη την απέρριψε. «Είχε μεγάλη επιρροή εντός της ομάδας των Σοσιαλιστών, ώστε να μας αποτρέψει να περάσουμε το ψήφισμα κατά του Κατάρ. Και απ’ ό,τι φαίνεται άσκησε μεγάλη επιρροή γι’ αυτό», συμπλήρωσε η Ομπρί. Ειδήσεις σήμερα: Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία-μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη Βιασμός 4χρονου: Ούρλιαζε το παιδί στον ιατροδικαστή, λέει η μητέρα – Αρνείται τα πάντα ο πατέρας Καιρός – Επιμένει ο Αρναούτογλου: Το Aegean Effect φέρνει χιόνια και στην Αττική BEST OF NETWORK 02.02.2023, 17:56 02.02.2023, 18:02 02.02.2023, 14:58 02.02.2023, 23:08 02.02.2023, 23:19 02.02.2023, 15:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )