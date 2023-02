Ανδρουλάκης: Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα Παπανδρέου τελείωσε κ. Τσίπρα «Προοδευτικά» μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-Ακροδεξιάς, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Κουμουνδούρου και της Χ. Τρικούπη, μετά και τις τελευταίες αιχμές του Αλέξη Τσίπρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απάντησε με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμμένου από το 2015. Στην ανάρτηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιτίθεται προσωπικά στον προέδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας, ότι δεν δέχεται προοδευτικά μαθήματα από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχιάς ΣΥΡΙΖΑ – Ακροδεξιά. Μάλιστα, τονίζει, πως «η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε». Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη: «Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε. κ.Τσίπρα σας παραθέτω μια μόνο εικόνα, που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. «Προοδευτικά» μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-Ακροδεξιάς. Στις επόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει και την ιδεολογική συνέπεια του καθενός μας» Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε. @atsipras σας παραθέτω μια μόνο εικόνα, που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. «Προοδευτικά» μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ – Ακροδεξιάς. 1/2 pic.twitter.com/TK6dBeqPD7— Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 4, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ασκήσεις συναίνεσης για το κόμμα Κασιδιάρη – Στόχος η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις από 5,5% έως 10% προτείνουν οι εργοδότες Τι είναι τα κινεζικά μπαλόνια «κατάσκοποι» και γιατί είναι δύσκολο να καταρριφθούν BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 04.02.2023, 11:24 02.02.2023, 14:58 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 09:48 03.02.2023, 13:00

