Ασκήσεις συναίνεσης για το κόμμα Κασιδιάρη – Στόχος η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία Τι θα ψηφίσουν τα κόμματα και ποια θα είναι η τελική στάση του ΣΥΡΙΖΑ – Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι επιθυμεί μια ευρεία πλειοψηφία που θα στείλει ένα σαφές μήνυμα Ανοιχτή ακόμα και για παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής που θα διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση είναι η κυβέρνηση με φόντο τη ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη που πιάνει, παράλληλα, και τη Χρυσή Αυγή. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί την Τρίτη στη Βουλή, απόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βάρος των συνεννοήσεων με τα άλλα κόμματα θα αναλάβει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Το «κλειδί», κατά την κυβέρνηση, είναι η στόχευση της «πραγματικής ηγεσίας» των εν λόγω σχηματισμών, όπως του κόμματος «Έλληνες» που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μάλιστα, η κυβερνητική τροπολογία έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει την «πραγματική ηγεσία», περιγράφοντας στην πραγματικότητα έναν αχυράνθρωπο που εκτελεί εντολές του πραγματικού αρχηγού του κόμματος. Η άλλη ασφαλιστική δικλείδα είναι η επόμενη παράγραφος της τροπολογίας, με βάση την οποία ο Άρειος Πάγος θα λαμβάνει υπόψιν την καταδίκη ιδρυτικών μελών ή υποψηφίων βουλευτών ενός κόμματος, όπως του κόμματος Κασιδιάρη ή της Χρυσής Αυγής, για τα αδικήματα που προβλέπονται στον νόμο. Πρακτικά, η κυβέρνηση θεωρεί «επιβαρυντική περίσταση» για ένα κόμμα να έχει στους συνδυασμούς του τέτοιους υποψηφίους, επιχειρώντας έτσι να παγώσει κάποιο τρικ του Ηλία Κασιδιάρη να σκεφτεί κάθοδο με άλλο κόμμα, έστω και ως απλός υποψήφιος. Με τα ως τώρα δεδομένα, το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς την υπερψήφιση της διάταξης, ενώ σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Γεραπετρίτη είναι ο συνταγματολόγος και γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Παναγιώτης Δουδωνής. Η βασική ένσταση του ΠΑΣΟΚ ως τώρα, βεβαίως, έχει να κάνει με τη διάταξη περί του αν ένα κόμμα, με καταδικασθέντα στους κόλπους του, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγμα για τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά παρέμβαση εκεί, ώστε η ρύθμιση να είναι αρτιότερη. Γι’ αυτό το άρθρο εξέφρασε χθες επιφυλάξεις και ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος, όμως, τάσσεται εν γενεί υπέρ της ρύθμισης. Κατά της ρύθμισης είναι το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ 25, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τη ρύθμιση αρνητικά. Το μείζον ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμένει στη δική του νομοθετική πρόταση που προβλέπει ότι ένα ακόμα δεν θα ανακηρύσσεται υποψήφιο εφόσον και ένα απλό μέλος του κόμματος έχει τελέσει εγκλήματα με ναζιστικό ή ρατσιστικό κίνητρο, στο πλαίσιο δράσης κόμματος ή στο όνομά του. Η εν λόγω ρύθμιση έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό σε συνταγματολόγους, ακόμα και σε αυτούς που βρίσκουν προβληματική ρύθμιση της κυβέρνησης, καθώς εκτιμούν ότι η τροπολογία ζητά από τον Άρειο Πάγο να κρίνει την υποψηφιότητα ενός κόμματος με βάση την ιδεολογία αυτού ή των μελών του. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που η κυβέρνηση επέλεξε την οδό της παρέμβασης στο ζήτημα και της ρύθμισης, το ζητούμενο είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία. Και αυτό γιατί, πέρα από τις συνταγματικές συζητήσεις, η «μπάλα» στο τέλος της ημέρας θα παραμένει στον Άρειο Πάγο, ο οποίος έχει την απόλυτη αρμοδιότητα ανακήρυξης υποψηφίων κομμάτων και βουλευτών. Από την κυβέρνηση, όμως, διαμηνύουν ότι επιθυμούν μια ευρεία πλειοψηφία που θα στέλνει σαφές μήνυμα και προς τον Άρειο Πάγο, εξ ου και η γραμμή του Μαξίμου είναι η ένταση να παραμείνει σε χαμηλά ντεσιμπέλ για το ζήτημα. Υπό αυτό το πρίσμα, μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Τι είναι τα κινεζικά μπαλόνια «κατάσκοποι» και γιατί είναι δύσκολο να καταρριφθούν Γιατί ο Τσίπρας φοβάται ότι θα χάσει τη νεολαία αν πάνε πίσω οι εκλογές Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες – Εκτεταμένοι έλεγχοι από το Σάββατο BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 04.02.2023, 08:49 03.02.2023, 10:28 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 19:19 03.02.2023, 13:00

