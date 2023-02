Νέα Δημοκρατία: Αντίδραση για τις δηλώσεις Σπίρτζη – Πολάκη ότι «θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο» Δείτε το βίντεο με τη τοποθέτηση των δυο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – «Πολλή δημοκρατία “μυρίζει”», σχολιάζει Πειραιώς Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία για τις ομιλίες Σπίρτζη και Πολάκη σε κομματικές εκδηλώσεις. Όπως σημειώνεται με σκωπτικό τρόπο σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, στην ομιλία του «θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο». Το τι εννοεί με το άγριο και το πώς το άγριο συμβαδίζει με τη Δημοκρατία, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Το ξέρουμε από την “πρώτη φορά”». Σύμφωνα με όσα αναφέρεται, «στην ίδια εκδήλωση και στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παύλος Πολάκης προχώρησε ένα βήμα από όσα είχε πει η κα Τσαπανίδου λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην πρόταση διακυβέρνησης του Αλ.Τσίπρα, αυτό θα συμβεί γιατί «είτε είναι “πιασμένοι” όπως το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι “κολλημένοι” όπως το ΚΚΕ. Δηλαδή, αυτοί που απευθύνεται ο κ.Τσίπρας είναι «πιασμένοι» και κολλημένοι!» Στην ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει λέγοντας, «με «το άγριο», πιασμένους και κολλημένους, πολλή δημοκρατία “μυρίζει”». Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: Ο κ. Σπίρτζης μιλώντας σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και αναλύοντας τις θέσεις του αρχηγού του, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είπε στους συγκεντρωμένους: «Θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο». Το τι εννοεί με το άγριο και το πώς το άγριο συμβαδίζει με τη Δημοκρατία, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Το ξέρουμε από την «πρώτη φορά». Στην ίδια εκδήλωση και στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Πολάκης προχώρησε ένα βήμα από όσα είχε πει η κα Τσαπανίδου λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην πρόταση διακυβέρνησης του Αλ.Τσίπρα, αυτό θα συμβεί γιατί «είτε είναι “πιασμένοι” όπως το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι “κολλημένοι” όπως το ΚΚΕ». Δηλαδή, αυτοί που απευθύνεται ο κ.Τσίπρας είναι «πιασμένοι» και κολλημένοι! Με «το άγριο», πιασμένους και κολλημένους, πολλή δημοκρατία «μυρίζει»… Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα βίντεο από την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης. Ειδήσεις σήμερα: Ασκήσεις συναίνεσης για το κόμμα Κασιδιάρη – Στόχος η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία Στα «άδυτα» του Playboy – Από τη δολοφονία της Τζάσμιν Φιόρε στον κτητικό Χιου Χέφνερ Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» φέρνει χιόνια και στην Αττική – Οι προβλέψεις και οι προειδοποιήσεις BEST OF NETWORK 04.02.2023, 10:30 04.02.2023, 11:24 02.02.2023, 14:58 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 13:00

