Οι ήδη καταδικασμένοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, λέει ο Αλιβιζάτος για το κόμμα Κασιδιάρη Τι λέει ο γνωστός Συνταγματολόγος για το «μπλόκο» της κυβέρνησης στο κόμμα Κασιδιάρη Ως το «πρώτο» βήμα χαρακτήρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο συνταγματολόγος και ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Νίκος Αλιβιζάτος την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για να μείνει εκτός Βουλής το κόμμα Κασιδιάρη, λέγοντας πως «όλοι συμφωνούμε, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και πρέπει να συμφωνεί και το ΚΚΕ, ότι οι καταδικασμένοι ήδη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι». Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του για κάποιες από τις άλλες διατάξεις της τροπολογίας. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq96o2smmedd) «Το δεύτερο βήμα είναι, αν υπάρχει αυτή η απαγόρευση, ο κουμπάρος να το πω έτσι λίγο λαϊκά του κ. Κασιδιάρη, μπορεί να είναι υποψήφιος;», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλιβιζάτος, διερωτώμενος με ποια κριτήρια θα κριθεί ότι παίρνει εντολές ή πώς θα κρίνει ο Άρειος Πάγος ότι αυτό ευσταθεί ή δεν ευσταθεί; Ο κ. Αλιβιζάτος θεωρεί ως πιο προβληματική την 3η διάταξη της τροπολογίας σύμφωνα με την οποία «η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος»: «Πώς θα αποδεικνύεται αυτό; Λέει: «Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπόψη τυχόν καταδίκη». Αν ήταν αποκλειστικά τυχόν καταδίκη, ότι δηλαδή κάποιος από τους υποψήφιους έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα το θεωρούσα ικανοποιητικό. Αλλά επειδή δεν το λέει ρητά – μάλιστα η διατύπωση η αρχική ήταν «ιδίως», έφυγε αυτό το ιδίως – υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή να αρχίσει να καλείται – και νομίζω ότι οι αρεοπαγίτες θα το θέλουν αυτό – να κρίνει αν και κατά πόσον ένα κόμμα υπηρετεί μια αθέμιτη ιδεολογία», τόνισε ο κ. Αλιβιζάτος σημειώνοντας πως η ένσταση του ΚΚΕ έχει μια βάση και πως αυτό «συνέβαινε σε άλλες εποχές, στην εποχή του ψυχρού πολέμου κλπ». «Καλύτερα λοιπόν αντικειμενικά κριτήρια. Έχεις καταδικαστεί; Και μάλιστα πολύ σωστά η τροπολογία της κυβέρνησης λέει «σε κάθειρξη». Ένας διαδηλωτής ας πούμε – κι εκεί κάνει λάθος το ΚΚΕ – που σπάει μια βιτρίνα, δεν μπορεί να θεωρηθεί εχθρός της Δημοκρατίας, γιατί αν έχει καταδικαστεί, θα έχει καταδικαστεί για πλημμέλημα, όχι με κάθειρξη» επεσήμανε ο κ. Αλιβιζάτος. Ειδήσεις σήμερα: Συγκλονίζει ο Βασίλης Λεβέντης για την περιπέτεια της υγείας του, «είδα την κηδεία μου» Στη φυλακή o πρώην πνευματικός της Σαρλίν του Μονακό για παιδική πορνογραφία Οργή στις ΗΠΑ για το κινεζικό μπαλόνι – Παίρνουν τα όπλα για να το… καταρρίψουν BEST OF NETWORK 04.02.2023, 15:49 04.02.2023, 11:24 02.02.2023, 14:58 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 14:24

