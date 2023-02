Ο Παντελής Καψής συζητά με τον Στέφανο Μάνο: Στην Ελλάδα μισούμε το μέτρημα Ο πρώην υπουργός μιλά για τις νοοτροπίες της Πολιτείας που απαγορεύουν να έχουμε μετρήσιμα στοιχεία για κρίσιμους τομείς όπως η παιδεία και η υγεία Γιατί ζητά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και της αξιολόγησης των σχολείων – «Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τα ποσοστά καρκίνου στη χώρα μας, ενώ στις ΗΠΑ γνωρίζουν τις επιδόσεις κάθε χειρουργού – Πώς μία πανάκριβη γέφυρα της Αττικής οδού έγινε πάρκινγκ – Η Ελλάδα είναι μία κοινωνία μετρητών, πιο πολύ κι από την Τουρκία – Θα ήταν όλα καλύτερα αν είχα γίνει πρωθυπουργός, αλλά τι να κάνουμε; Ο κόσμος δεν με ψήφισε – Αυτά και άλλα πολλά, σε μία συζήτηση που διαρκεί 32.59 BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 04.02.2023, 08:49 03.02.2023, 10:28 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 19:19 03.02.2023, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )