ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στη Τσαπανίδου, «ο λαός δε ξεχνά τη συνεργασία με τον Καμμένο» «Η χυδαιολογία και η συνωμοσιολογία δεν έχουν σχέση με την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη Νέος κύκλος αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με φόντο την κυβερνητική συμμαχία του ’15 με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ. Σε απάντηση του προς την Πόπη Τσαπανίδου, το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «οι συντονισμένες αήθεις επιθέσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική σύμπραξη με τον Πάνο Καμμένο, δεν ήταν διόλου τυχαία, άλλωστε συνέβη δυο φορές». Και συνεχίζουν επιμένοντας πως, «όσες προφάσεις εν αμαρτίαις κι αν προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την ασυγχώρητη συνεργασία του με την Ακροδεξιά, ο λαός έχει και μνήμη και κρίση». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: Οι συντονισμένες αήθεις επιθέσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική σύμπραξη με τον Πάνο Καμμένο, δεν ήταν διόλου τυχαία. Άλλωστε συνέβη δυο φορές. Η χυδαιολογία και η συνωμοσιολογία δεν έχουν σχέση με την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Όσες προφάσεις εν αμαρτίαις κι αν προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την ασυγχώρητη συνεργασία του με την Ακροδεξιά, ο λαός έχει και μνήμη και κρίση. Ξέρει πλέον ότι μοναδική επιδίωξη του κ.Τσίπρα είναι η εξουσία για την εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αγωνίζεται αταλάντευτα ενάντια στην πρωτοφανή θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και εγγυάται την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της ακηδεμόνευτης λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών. Ειδήσεις σήμερα: Συγκλονίζει ο Βασίλης Λεβέντης για την περιπέτεια της υγείας του, «είδα την κηδεία μου» Στη φυλακή o πρώην πνευματικός της Σαρλίν του Μονακό για παιδική πορνογραφία Οργή στις ΗΠΑ για το κινεζικό μπαλόνι – Παίρνουν τα όπλα για να το… καταρρίψουν BEST OF NETWORK 04.02.2023, 15:49 04.02.2023, 13:03 02.02.2023, 14:58 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 14:24

