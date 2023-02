ΠΑΣΟΚ: Νέα αποχώρηση από τα ψηφοδέλτια, γιατί δεν είμαι υποψήφιος, εξηγεί ο Γιάννης Τσούτσας Σύμφωνα με επιστολή του, διαφωνεί με συγκεκριμένο όνομα που ανακοινώθηκε στην Β’ Πειραιά Τους λόγους της μη ένταξης του στο ψηφοδέλτιο της Β’ Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ, εξηγεί σε επιστολή του το γνωστό στέλεχος της περιοχής και γιατρός, Γιάννης Τσούτσας. Όπως ξεκαθαρίζει, ήταν και είναι ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, ο λόγος που δεν ήταν το όνομα του στις ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, οφείλεται στο ότι διαφωνούσε στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου με μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει για ποιο όνομα πρόκειται. «Προφανώς επέλεξαν μία συμμετοχή που κατά την ταπεινή μου άποψη θα δημιουργήσει πρόβλημα από την συμμετοχή την δική μου και άλλου φίλου και συντρόφου που διατυπώσαμε την ίδια άποψη, όπως και την μη ένταξη παλιού πολιτικού στελέχους με τεράστια εμπειρία. Ουσιαστικά επέλεξαν την αποδυνάμωση του ψηφοδελτίου σε μια περιοχή που έχουμε μείνει επί έντεκα χρόνια χωρίς Βουλευτή. Αυτή την επιλογή την θεωρώ ακατανόητη και μη εξηγήσιμη», τονίζει μεταξύ άλλων. Ολόκληρη η επιστολή του Γιάννη Τσούτσα: Ήμουν και είμαι ΠΑΣΟΚ. Πάλεψα και παλεύω για το κόμμα που πίστεψα και αγάπησα. Αυτό θα πράξω και τώρα. Η μη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ δεν τροποποιεί αυτή την επιλογή ζωής. Ωστόσο, οφείλω μια δημόσια ενημέρωση γιατί δεν εντάχθηκα στο ψηφοδέλτιο της Β΄Πειραιά , αν και επί μήνες σε όλα τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές περιφέρειες με ανέφεραν στα τέσσερα- πέντε βασικά ονόματα υποψηφίων. Άλλωστε αυτές τις μέρες με ρωτάνε εκατοντάδες φίλοι για το τι συνέβη. Έχω λοιπόν χρέος να τους ενημερώσω δημόσια. Ας τα πούμε απλά και με καθαρές κουβέντες . Είμαι μια ζωή ΠΑΣΟΚ , είμαι γιατρός με εκτίμηση στην τοπική κοινωνία, έχω δραστηριοποιηθεί στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας εκλεγόμενος πάντα με πάνω από δύο, δυόμισι χιλιάδες σταυρούς. Σ΄αυτή την πορεία έμαθα να πορεύομαι με βάση αρχές και αξίες τις οποίες ποτέ δεν παζάρεψα. Αυτό έπραξα και τώρα, γιατί θεώρησα ότι η συγκρότηση του ψηφοδελτίου ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο, όσον αφορά μία συμμετοχή που συνάντησε την αντίδραση σειράς πολιτικών, κοινωνικών, αυτοδιοικητικών στελεχών του χώρου. Δεν εισακούστηκα, δεν εισακούστηκαν όλοι αυτοί. Γι αυτό όπως χωρίς μισόλογα έκανα σαφή την άποψή μου από την πρώτη στιγμή, έτσι και τώρα δεν δέχτηκα τετελεσμένα. Προφανώς επέλεξαν μία συμμετοχή που κατά την ταπεινή μου άποψη θα δημιουργήσει πρόβλημα από την συμμετοχή την δική μου και άλλου φίλου και συντρόφου που διατυπώσαμε την ίδια άποψη, όπως και την μη ένταξη παλιού πολιτικού στελέχους με τεράστια εμπειρία. Ουσιαστικά επέλεξαν την αποδυνάμωση του ψηφοδελτίου σε μια περιοχή που έχουμε μείνει επί έντεκα χρόνια χωρίς Βουλευτή. Αυτή την επιλογή την θεωρώ ακατανόητη και μη εξηγήσιμη. Για μένα η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο δεν θα ήταν ικανοποίηση κάποιας φιλοδοξίας μου, αλλά τρόπος προσφοράς για να ανεβάσει τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ. Από την στιγμή που είχα άποψη, δεν μπορούσα να συμμετέχω. Ευχαριστώ τις χιλιάδες φίλων που είναι στο πλάι μου. Τους καλώ να συμβάλουν στο δυνάμωμα του ΠΑΣΟΚ. Ειδήσεις σήμερα: Πεντάγωνο: Δεύτερο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική ΗΠΑ: Δυο πτώματα και τουλάχιστον 150 πεινασμένες γάτες βρέθηκαν σε σπίτι στη Νέα Υόρκη – Δείτε βίντεο Στάθης Τσιτλακίδης: Όταν ο πιλότος ερωτεύτηκε την λογοθεραπεύτρια στην Πάτρα BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 04.02.2023, 11:24 02.02.2023, 14:58 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 09:48 03.02.2023, 13:00

