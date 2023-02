ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί ο Τσίπρας φοβάται ότι θα χάσει τη νεολαία αν πάνε πίσω οι εκλογές

Με συχνές επικλήσεις στη δημοκρατική παρακαταθήκη της Πάτρας, όπου βρέθηκε χθες για τις ανάγκες των προεκλογικών του συγκεντρώσεων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας συνέστησε υπομονή στο ακροατήριό του, εκτιμώντας πως «είμαστε ακόμη στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περιόδου». Ο ίδιος, ωστόσο, έσπευσε να αναδείξει την «ιδιαιτερότητα αυτής της προεκλογικής περιόδου», η οποία έγκειται, όπως υποστήριξε, στο γεγονός ότι «δεν τόλμησε να την προκηρύξει ο πρωθυπουργός της χώρας την έναρξη της προεκλογικής περιόδου». Απεναντίας, «την προκηρύσσουμε εμείς και απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό για να έρθει μια ώρα αρχύτερα εκείνη η ώρα της αλλαγής» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Τόσο, ωστόσο, το πυκνό πρόγραμμα των προεκλογικών ομιλιών του, με επόμενο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, όσο και η επίμονη αναφορά του προς τις νέες και τους νέους της χώρας, η οποία επανήλθε τουλάχιστον οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας, δεν είναι «αξεχώριστα» από τις πολιτικές εξελίξεις, ιδίως αν αυτές επιβραδυνθούν. Αντίθετα, για αρκετά από τα κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου, ο απόλυτος αριθμός των νεότερων σε ηλικία ψηφοφόρων που θα βρεθούν πάνω από την κάλπη, θα κρίνει τελικά και σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ίδια κατεύθυνση συνηγορούν και τα ποιοτικά δημοσκοπικά δεδομένα, τα οποία φέρεται να έχει υπό την κατοχή της η αξιωματική αντιπολίτευση και στα οποία εμφανίζεται σταθερά, όπως περιγράφεται, προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, στις νεαρές ηλικίες. Η αγωνία, ωστόσο, για την νεανική ψήφο δεν παύει να αγχώνει την Κουμουνδούρου, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να στέλνει χθες από την Πάτρα προς τους «νέους ανθρώπους ένα μόνο μήνυμα: να πείσουμε τους συνομήλικούς μας, τους νέους και τις νέες να πάνε στην κάλπη για να βάλουν τη σφραγίδα τους στην αλλαγή και στην προοδευτική διακυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος», όπως είπε, κλείνοντας την ομιλία του. Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας απευθυνόμενος στους νέους και στις νέες δήλωσε πως «ένα πράγμα έχω να πω: η μάχη που έχουμε να δώσουμε, είναι να πείσουμε τις νέες και τους νέους, ιδιαίτερα, όχι να ψηφίσουν εμάς -ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνουν όταν έρθει η ώρα-, αλλά να πάνε στην κάλπη. Να πάνε στην κάλπη, να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, τις τύχες της χώρας στα χέρια τους». Και πρόσθεσε: «αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε να δώσουμε τους επόμενους μήνες. Και ναι, αν αυτό το στοίχημα κερδηθεί, η αλλαγή θα γίνει πράξη και η προοδευτική κυβέρνηση θα είναι βέβαιη την επόμενη μέρα των εκλογών με απλή αναλογική», συναρτώντας ευθέως την πρωτιά για το κόμμα του κατά την πρώτη εκλογική Κυριακή, αυτή της απλής αναλογικής, με τα επίπεδα προσέλευσης της νεολαίας στις κάλπες. Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε χρονική παράταση της εκλογικής αναμέτρησης, πέραν δηλαδή της δεσπόζουσας φημολογίας περί διεξαγωγής των εθνικών εκλογών στις αρχές του προσεχούς Απριλίου «βραχυκυκλώνει» τον σχεδιασμό της Κουμουνδούρου, η οποία απευθύνεται μεθοδικά όλους τους τελευταίους μήνες στην νέα γενιά, μέσα από ένα φάσμα δράσεων, όπως η επικοινωνιακή καμπάνια «Χάου Του», αλλά και με την ανάδειξη θεμάτων που ανήκουν στον πυρήνα των ενδιαφερόντων της νεολαίας, όπως η Πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανέλαβε χθες ότι θα καταργήσει. «Θα βάλουμε ένα τέρμα από τις πρώτες μέρες στα εμπόδια που κλείνουν τις πόρτες των ΑΕΙ στα νέα παιδιά. Θα βάλουμε ένα τέρμα στην πανεπιστημιακή αστυνομία και οι αστυνομικοί θα πάνε στη γειτονιά να αντιμετωπίσουν το έγκλημα», τόνισε σχετικά. Απευθύνοντας, παράλληλα, ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας σχολίασε με εμφανή αυτοπεποίθηση πως «ο κ. Μητσοτάκης δεν σηκώνει το γάντι γιατί ξέρει ότι όποτε και να τις προκηρύξει, τη Δευτέρα των εκλογών θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου τελετή παράδοσης – παραλαβής». «Εκτός κι αν αποφασίσει κι αυτός, όπως ο Σαμαράς το ’15 να μην έρθει», ανέφερε ακόμη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ανασύροντας από την μνήμη την εποχή των μνημονίων, προκειμένου να αφήσει αιχμές για την «επαμφοτερίζουσα στάση» του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Κάνοντας λόγο για «πολιτική θέση» αντί για «υπονοούμενα», «δε θεωρούμε ότι είναι ηθικά αδιανόητο, θεωρούμε ότι είναι πολιτικά αδιανόητο, να αφήνεται σήμερα να εννοηθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορούσε την επόμενη των εκλογών με απλή αναλογική,να συνεργαστεί με τον κ. Μητσοτάκη. Και αυτό όχι γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι δυνατόν το θύμα των υποκλοπών σήμερα να μπορεί να συγκυβερνά με τον θύτη του αύριο. Αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πως είναι δυνατόν το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει στόχο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, του κ. Βορίδη, του κ. Πλεύρη, του κ. Γεωργιάδη και εσχάτως και του κ. Καρατζαφέρη» περιέγραψε ο κ. Τσίπρας. Και συνέχισε, λέγοντας πως «μπορούμε να φανταστούμε το κόμμα του Παπανδρέου αντί να είναι μέρος της αλλαγής και της προοδευτικής διακυβέρνησης για να γυρίσει σελίδα ο τόπος, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει υποστήριγμα της πιο άθλιας κυβέρνησης της Δεξιάς από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα». «Αυτό δεν μπορούμε να φανταστούμε, αλλά ούτε και μπορούμε να το πιστέψουμε, ειδικά μετά την τραυματική εμπειρία της περιόδου των μνημονίων», κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Ειδήσεις σήμερα: Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» φέρνει χιόνια και στην Αττική – Οι προβλέψεις και οι προειδοποιήσεις Το Ιράν πίσω από την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στο περιοδικό Charlie Hebdo, σύμφωνα με στέλεχος της Microsoft Δεύτερο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο

