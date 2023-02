ΣΥΡΙΖΑ: Εμείς συγκρουστήκαμε με τον Καμμένο, ελπίζαμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε βγάλει τα συμπεράσματα του από τη συνεργασία με ΝΔ Η αιχμηρή απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου Στην επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εκείνοι έχουν κάνει τον δικό τους απολογισμό για τη συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκρουστεί με τον κυβερνητικό του εταίρο. Όμως, στη δήλωση της η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, καταλήγει με αιχμή «ελπίζαμε να έχει βγάλει το ΠΑΣΟΚ τα συμπεράσματα του για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία». Η ανακοίνωση της Πόπης Τσαπανίδου: Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συμμαχία με τη Ν.Δ. του κ. Σαμαρά. Στην πορεία, ως γνωστόν, ο Αλέξης Τσίπρας συγκρούστηκε με τον Πάνο Καμμένο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επέμεινε στις αρχές του, αψήφησε το πολιτικό κόστος και άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη για τον τόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ. Ελπίζαμε ότι και το ΠΑΣΟΚ θα έχει βγάλει τα δικά του από τη συνεργασία του με τη ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: Ασκήσεις συναίνεσης για το κόμμα Κασιδιάρη – Στόχος η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία Στα «άδυτα» του Playboy – Από τη δολοφονία της Τζάσμιν Φιόρε στον κτητικό Χιου Χέφνερ Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» φέρνει χιόνια και στην Αττική – Οι προβλέψεις και οι προειδοποιήσεις BEST OF NETWORK 04.02.2023, 10:30 04.02.2023, 11:24 02.02.2023, 14:58 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 09:48 04.02.2023, 13:00

