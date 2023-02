Τζον Μπόλτον: Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ «καίει» τον Ερντογάν – «Δείχνει» ακόμα και έξωση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ Ο Τζον Μπόλτον καλεί τον Μπάιντεν να μην αποφασίσει τώρα για τα F-16 03.02.2023, 22:55 UPD: 03.02.2023, 23:13 «H Τουρκία αποσταθεροποιεί τη συμμαχία» δήλωσε απόψε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τις τουρκικές εκλογές ο Τζον Μπόλτον εξαπέλυσε μύδρους εναντίον του Ρετζέπ Ερντογάν ενώ σημείωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ουάσιγκτον οφείλει αυτή τη στιγμή να αναβάλει για μετά τις τουρκικές εκλογές οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις για θέματα όπως η πώληση των F-16. «Πιστεύω ότι η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν σίγουρα αποσταθεροποιεί τη συμμαχία. Και υπάρχει μια μακρά λίστα με κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκινώντας, κατά την άποψή μου, με την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Οι S-400 εξουδετερώνουν τα άλλα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Αδρανοποιούν την ικανότητα των F-35 να είναι αόρατα, μέρος του οποίου είχαμε στην πραγματικότητα συμφωνήσει ότι θα κατασκευάσει η Τουρκία» είπε συγκεκριμένα ο Μπόλτον. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq94zuwmik21) Παράλληλα επέκρινε την Άγκυρα το «απαράδεκτο» όπως το χαρακτήρισε μπλοκάρισμα της αίτησης ένταξης της Σουηδίας και την παρεμπόδιση της αίτησης της Φινλανδίας και σημείωσε ότι «αν ο Ερντογάν προσπαθήσει να νοθεύσει τις εκλογές, τότε νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την απομάκρυνση της Τουρκίας ή τουλάχιστον την αναστολή της ιδιότητας μέλους. Απλά, ένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι». Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και τις ευθείες απειλές της Άγκυρας σε βάρος είπε: «Αυτή είναι δυστυχώς μία συμπεριφορά που έχουμε δει στο παρελθόν από την Τουρκία. Είναι πολύ χειρότερα, πιστεύω, υπό τον Ερντογάν από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν διαφωνίες μεταξύ τους για κάποια θέματα, αλλά είναι ασυνεπές με το να είσαι σωστό μέλος της Συμμαχίας να απειλείς άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ». Ειδήσεις σήμερα: Ευστάθιος Τσιτλακίδης: Η στιγμή που η αρραβωνιαστικιά του καταρρέει πάνω από τον τάφο του σμηναγού Συντάξεις: Κατατίθεται η τροπολογία για τις εκκρεμείς επικουρικές – Αυτόματη προκαταβολή 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης Κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας για ένα… μπαλόνι – Ο Μπλίνκεν ακύρωσε την επίσκεψή του 03.02.2023, 22:55 UPD: 03.02.2023, 23:13 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 03.02.2023, 12:59 BEST OF NETWORK 03.02.2023, 12:00 03.02.2023, 08:05 03.02.2023, 10:28 03.02.2023, 10:29 03.02.2023, 19:19 03.02.2023, 16:00

